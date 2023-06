Fervono i preparativi per l'inizio delle registrazioni di Temptation Island 2023: stando a quello che ha rivelato Alessandro Rosica sui social network, il cast di quest'edizione sarebbe partito oggi per la Sardegna. Giovedì 8 giugno, invece, dovrebbero cominciare le riprese delle puntate che il pubblico potrà vedere su Canale 5 a partire da lunedì 26. Pare che tra i single ci saranno dei volti noti, tra cui il gieffino Gianluca Costantino.

Aggiornamenti sulla programmazione di Temptation Island

Continuano a trapelare rumor sulla decima edizione di Temptation Island: questo martedì 6 giugno, è stato l'esperto di Gossip Rosica ad esporsi per aggiornare fan e curiosi su quello che dovrebbe accadere a breve in Sardegna.

Alessandro, infatti, in queste ore ha usato i social network per far sapere che il cast che animerà la stagione 2023 del reality Mediaset sarebbe già volato sull'isola dove a breve partiranno le riprese della nuove puntate. "I concorrenti sono partiti oggi e giovedì 8 iniziano le registrazioni", ha anticipato il romano su Instagram e Twitter.

Mancherebbero solo due giorni, dunque, alla separazione tra i fidanzati che hanno accettato di mettersi in gioco: il meccanismo della trasmissione, infatti, prevede che le coppie vengano divise e che ogni componente viva per 3 settimane in un villaggio vacanze in compagnia di ragazzi/e single.

Novità sui protagonisti di Temptation Island

Alessandro Rosica ha anche confermato che tra i tentatori della decima edizione del reality di Canale 5 ci sarebbero anche dei personaggi che il pubblico ha già visto in altre trasmissioni.

"Ci saranno volti noti da Uomini e Donne e spicca un gieffino, Gianluca Costantino", ha fatto sapere l'esperto di gossip sempre tramite i social network.

Il nome del modello circolava già da qualche giorno in rete, più precisamente da quando Deianira Marzano e Amedeo Venza l'hanno citato su Instagram come uno dei single del cast di Temptation Island 2023.

Questo rumor ha fatto il giro del web ed è arrivato anche agli addetti ai lavori: in uno sfogo social, infatti, l'autrice Raffaella Mennoia ha chiarito che questi spoiler non darebbero alcun vantaggio al protagonista che viene tirato in ballo, lasciando intendere che la partecipazione del ragazzo sarebbe potuta saltare all'ultimo momento.

Attesa per il ritorno in tv di Temptation Island

Stando al retroscena che ha riportato Rosica il 6 giugno, Gianluca Costantino sarebbe confermato nel gruppo di ragazzi single che avranno il compito di mettere alla prova le fidanzate.

Per quanto riguarda le coppie che animeranno la decima edizione di Temptation Island, ancora non si sa quante saranno: si è vociferato di un possibile "allargamento" del cast da sei a sette coppie, ma gli addetti ai lavori non hanno né confermato né smentito per ora.

Un'informazione che gira in rete da settimane è che quest'anno non dovrebbero esserci personaggi famosi tra coloro che testeranno le loro storie d'amore in Sardegna: la stagione del reality che debutterà su Canale 5 il 26 giugno prossimo, dunque, dovrebbe essere totalmente Nip.

Alla conduzione, infine, è riconfermato Filippo Bisciglia: il romano sarà alla guida del "viaggio nei sentimenti" di 12/14 concorrenti, tutte persone comuni che hanno deciso di cercare di risolvere i loro problemi partecipando alla trasmissione estiva di Mediaset.

Temptation Island torna in onda dopo un anno di stop: nel 2022, infatti, il format sulle tentazioni non è andato in onda.