Si avvicinano le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island. L'esperto di gossip Alessandro Rosica, infatti, ha indicato giovedì 8 giugno come il giorno in cui partiranno le riprese del format di Canale 5. Il romano, inoltre, ha fatto sapere che tra i single di quest'anno dovrebbero esserci sia ex protagonisti di Uomini e donne che il gieffino Gianluca Costantino.

Aggiornamenti sul futuro di Temptation Island

Le riprese della decima edizione di Temptation Island, sono vicinissime: stando a quello che ha raccontato Rosica sui social network, il cast di quest'anno sarebbe già in Sardegna e tra circa 48 ore inizierà l'avventura.

In un messaggio che ha postato sui suoi profili Instagram e Twitter, infatti, l'esperto di cronaca rosa ha scritto: "I concorrenti sono partiti oggi (martedì 6 giugno, ndr) e le registrazioni cominciano giovedì".

Le coppie e i tentatori, dunque, in queste ore sarebbero volati sull'isola che li ospiterà per almeno tre settimane: la durata massima del percorso dei protagonisti del reality-show, infatti, è di 21 giorni.

Allo scadere di questo tempo, i fidanzati sono chiamati a partecipare ad un falò di confronto finale per decidere se rimanere insieme oppure se separarsi definitivamente.

I nomi dei protagonisti di Temptation Island

Alessandro Rosica si è anche sbilanciato sui ragazzi/e single che dovranno mettere alla prova le coppie del cast.

"Ci saranno volti noti da Uomini e Donne e il gieffino Gianluca Costantino", ha fatto sapere il romano sul web.

Il nome del concorrente del Grande Fratello Vip 6, però, non è una novità per chi sta seguendo tutti gli aggiornamenti sulla decima edizione di Temptation Island. Già nei giorni scorsi, infatti, altri influencer avevano inserito il modello nella lista dei personaggi conosciuti che la redazione avrebbe scelto per il ruolo di "tentatori".

Il giovane è famoso anche per il rapporto che ha instaurato con Soleil Sorge all'interno della casa più spiata d'Italia, un legame che si è consolidato anche nella quotidianità e pare sia sfociato in un flirt già finito.

Per quanto riguarda gli ex di U&D che dovrebbero prendere parte al reality estivo di Canale 5, ancora non si conoscono le loro identità: si è vociferato della possibile partecipazione di Luca Salatino o di quella di Andrea Foriglio, ma per ora non sono arrivate conferme a riguardo.

Il commento dell'autrice di Temptation Island

Gli spoiler che stanno circolando su Temptation Island 2023, intanto, non piacciono a Raffaella Mennoia. In una Stories che ha pubblicato su Instagram qualche giorno fa, l'autrice televisiva ha commentato così i rumor che stavano impazzando sulla partecipazione di Gianluca Costantino al reality di Canale 5: "Queste anticipazioni prima che inizi un programma tv, sono a unico vantaggio di chi le scrive".

"A totale svantaggio del protagonista", ha chiosato la collaboratrice di Maria De Filippi facendo intendere che la presenza del modello nel cast sarebbe potuta saltare proprio a causa delle ultime indiscrezioni.

Stando a quello che ha fatto sapere Rosica il 6 giugno, il bel gieffino rientrerebbe ancora nel gruppo dei ragazzi che dovranno tentare le fidanzate del cast per circa 21 giorni in un bellissimo resort della Sardegna.

I nomi dei concorrenti che dal 26 giugno inizieranno il viaggio nei sentimenti, non sono ancora stati resi noti: l'unica cosa che si sa a riguardo, è che dovrebbe trattarsi di persone comuni che vorrebbero risolvere le loro incomprensioni partecipando al format condotto da Filippo Bisciglia.