Tante novità arrivano dai nuovi episodi di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera svelano infatti che Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) seppellirà l'ascia di guerra con Demir Yaman dopo aver ottenuto il divorzio da Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova).

Terra amara, anticipazioni: la fuga di Yilmaz e Zuleyha fallisce

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi che saranno trasmessi nelle prossime settimane in televisione rivelano che due grandi rivali della soap opera firmeranno la pace.

Tutto inizierà quando Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz proveranno a fuggire insieme ai loro figli in concomitanza col quarantesimo giorno dalla morte di Hunkar, deceduta per mano di Behice. Il piano di fuga dei due verrà presto bloccato da Mujgan che metterà immediatamente in allerta Ali Rahmet. Pertanto, i due fuggiaschi verranno fermati dalla guardia civile e costretti a far ritorno nelle rispettive residenze.

Zuleyna sarà così costretta a tornare da suo marito Demir per paura di perdere la custodia dei figli. Allo stesso tempo, Yilmaz verrà cacciato di casa da Ali Rahmet, deluso dal suo comportamento.

Mujgan accetta di divorziare dal marito

Nei prossimi episodi di Terra amara, il pubblico scoprirà che Yilmaz aveva scritto tre lettere: una per Ali Rahmet e le altre per Mujgan e Demir.

Le parole dell'ex meccanico colpiranno molto il ricco imprenditore che prenderà una forte decisione.

In poche righe infatti, Akkaya gli farà capire che non ha mai meritato l’amore di Zuleyha per via di tutti i soprusi e le azioni riprovevoli di cui si è macchiato, compreso sottrargli il piccolo Adnan pur di averla al suo fianco.

Colpito dalle parole del nemico, Demir parlerà con Zuleyha dicendosi pronto a concederle il divorzio, a patto che Leyla resti a vivere con lui.

Akkaya fa pace con Demir

Qualche ora dopo, Demir avrà un incontro chiarificatore con Yilmaz. Il ricco imprenditore deciderà di riappacificarsi con il rivale dopo essersi fatto giurare che potrà vedere Adnan ogni volta che vorrà.

Non contento, il giovane Yaman lo informerà che non deve più vederlo come un nemico visto che si è reso conto che Zuleyha non è mai stata sua.

Un incontro che terminerà con una stretta di mano da parte dei due uomini. A questo punto, il lieto fine tra Yilmaz Akkaya e l'amata sembrerà essere sul punto di realizzarsi ma un nuovo colpo di scena metterà nuovamente tutto in discussione.