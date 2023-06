Dopo che Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno fatto il nome di un possibile componente del cast della nuova edizione di Temptation Island, l'autrice Raffaella Mennoia si è esposta sui social network. Con una Instagram Stories, infatti, la collaboratrice di Maria De Filippi ha spiegato che tutti gli spoiler che trapelano prima dell'inizio di un programma, sono a svantaggio del protagonista che viene citato: Gianluca Costantino, dunque, potrebbe essere estromesso dal cast a pochi giorni dall'inizio delle riprese.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Gli ultimi rumor sulla decima edizione di Temptation Island, li hanno diffusi Amedeo Venza e Deianira Marzano: il 2 giugno, infatti, i due influencer hanno fatto il nome di un ragazzo che sarebbe stato scelto dalla redazione per il ruolo di "tentatore".

"Il 6 giugno iniziano le riprese a Cagliari e Gianluca Costantino è uno dei single", sono queste le indiscrezioni che stanno circolando in rete da qualche ora e che riguardano la trasmissione che tornerà in onda a breve dopo un anno di stop.

Secondo voci ancora tutte da confermare, dunque, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 rientrerebbe nel folto gruppo di giovani che avranno il compito di mettere alla prova le coppie del cast, che dovrebbero essere tutte formate da persone comuni e non da celebrità.

La precisazione sul futuro di Temptation Island

A qualche ora di distanza dalla diffusione del nome di un possibile single di Temptation Island 2023, un'autrice del format ha preso parola su Instagram per cercare di fare un po' di chiarezza a riguardo.

Tra le Stories che Raffaella Mennoia ha postato il 2 giugno sul suo profilo, spicca quella in cui precisa: "Gli spoiler prima che inizi un programma tv, sono a unico vantaggio di chi li scrive".

"A totale svantaggio del protagonista", ha aggiunto la collaboratrice di Maria De Filippi che anche quest'anno si è occupata sia dei casting delle coppie che di quelli dei ragazzi/e single che comporranno il cast della decima edizione.

Anche se non l'ha detto chiaramente, sembra proprio che la redattrice non abbia apprezzato le indiscrezioni che Venza e Marzano hanno lanciato e che per questo potrebbe apportare dei cambiamenti al gruppo di personaggi che ha scelto per dare vita ad una nuova stagione del reality estivo di Canale 5.

Dubbi sul gieffino nel villaggio di Temptation Island

I fan che hanno letto il breve ma chiaro sfogo che Mennoia ha avuto su Instagram nel primo pomeriggio del 2 giugno, sono arrivati alla conclusione che Gianluca Costantino potrebbe essere estromesso dal cast di Temptation Island proprio a causa dello spoiler che gli influencer Venza e Marzano hanno dato citandolo.

Visto che mancano ancora un po' di giorni all'inizio delle riprese del reality-show (si parla di martedì 6 come data indicativa, ma gli addetti ai lavori non l'hanno ancora confermata), l'autrice avrebbe tutto il tempo per sostituire l'ex gieffino con un altro ragazzo al quale affidare il ruolo di tentatore.

Deianira e Amedeo sostengono di conoscere anche i nomi di altri futuri protagonisti del format Mediaset, ma per ora hanno reso pubblico solo quello del modello che poco più di un anno fa ha vissuto tra le mura di Cinecittà instaurando un discusso legame con Soleil Sorge.

L'intero cast di Temptation 2023, comunque, sta per partire per la Sardegna: anche quest'anno sarà l'isola ad ospitare le coppie e i single che da fine giugno faranno compagnia ai telespettatori con puntate avvincenti e attesissime. Dopo un anno di stop, infatti, la trasmissione sulle tentazioni d'amore sta per tornare e a condurla sarà ancora una volta Filippo Bisciglia.