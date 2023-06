Quella formata da Isabella Recalcati e Manuel Marascio, è una delle coppie più discusse della nuova edizione di Temptation Island.

Dopo che il 26 giugno è stata trasmessa la prima puntata, in rete hanno cominciato a circolare segnalazioni e indiscrezioni sui ragazzi di Milano che in televisione parlano di stili di vita opposti e difficoltà nel trovare un punto d'incontro. Giusi Alemanno, che ha partecipato ai casting dello scorso marzo, ha raccontato a Fanpage che la bionda protagonista del reality si sarebbe iscritta ai provini senza dire nulla al fidanzato e che il suo obiettivo sarebbe quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Filippo Bisciglia ha dato il via alla decima edizione di Temptation Island lo scorso 26 giugno, quando è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata del reality-show.

In questi giorni sul web si sta parlando di alcune coppie del cast, in particolare di quelle che avrebbero deciso di partecipare al format Mediaset solo per scopi economici e di visibilità.

Tra i più criticati ci sono Isabella e Manuel, i ragazzi che si sono detti in crisi a causa di stili di vita differenti e per l'insoddisfazione di lei del lavoro che fa il fidanzato.

Nell'attesa che venga mostrato al pubblico il momento in cui Recalcati scoprirà se il compagno ha accettato il falò di confronto anticipato che lei ha richiesto dopo soli 3 giorni d'avventura, i fan si stanno sbizzarrendo nel commentare le parole di una giovane che è stata scartata ai provini.

Lo sfogo della 'quasi protagonista' di Temptation Island

Mercoledì 28 giugno, infatti, Fanpage ha pubblicato l'intervista che Giusi Alemanno ha rilasciato sulla coppia nella quale si è imbattuta ai provini di Temptation Island.

Ai giornalisti che le hanno chiesto di raccontare cosa sa di Isabella e Manuel, la ragazza ha fatto sapere: "A marzo li ho incontrati a Roma per i casting.

Mi ha detto che è stata lei a compilare i moduli per iscriversi e a fare tutto".

"Lei ha fatto tutto all'insaputa del compagno, che non sapeva niente perché era al lavoro", ha aggiunto la giovane sulla coppia Recalcati-Marascio.

La milanese non avrebbe neppure fatto mistero di quella che sarebbe la sua ambizione principale dal punto di vista professionale, tant'è che a Giusi avrebbe svelato: "Stava facendo tutto per visibilità e con l'unico scopo di entrare in tv".

Attesa per il falò anticipato a Temptation Island

Quando le è stato fatto notare che Manuel ha accettato di partecipare a Temptation Island nonostante sia stata la fidanzata a iscriverlo ai casting, Alemanno ha risposto: "Gli conveniva, è un ragazzo molto influenzabile e farebbe di tutto per accontentarla".

Giusi ha anche fatto un'ipotesi su quello che potrebbe accadere lunedì prossimo, quando sarà trasmessa in tv la seconda puntata di Temptation Island.

L'appuntamento del 26 giugno si è concluso con le immagini di Isabella in spiaggia nell'attesa di scoprire se il compagno aveva accettato o meno di fare un confronto anticipato al falò dopo soli tre giorni dall'inizio delle riprese in Sardegna.

"Io non credo che accetterà subito.

Daranno un po' di spettacolo, anche perché lei è disposta a tutto pur di fare tv", ha commentato l'aspirante concorrente della decima edizione del reality Mediaset.

Secondo la ragazza, infine, Isabella potrebbe candidarsi anche per le prossime stagioni di Uomini e Donne o del Grande Fratello, anche perché è certa che la storia d'amore con Manuel naufragherà o al falò di confronto finale oppure poco tempo tempo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia.