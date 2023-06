Momenti al cardiopalma durante la terza stagione di Terra Amara. Quando Züleyha troverà la felicità al fianco di Demir, anche con un bebè in arrivo, la sua vita verrà stravolta.

La giovane avrà un incidente stradale e le sue condizioni di salute saranno precarie. In più, tutti temeranno che la ragazza possa perdere il bimbo che porta in grembo.

Ümit soccorre Züleyha

Züleyha uscirà fuori strada a causa di una vasta chiazza di olio presente nella carreggiata. Con la macchina finirà dritta contro un albero e sbatterà violentemente la testa sul volante.

Sarà Ümit a salvarla, la prima persona che avrà modo di assistere all'incidente. Si troverà nella strada che va verso la tenuta Yaman proprio perché si stava recando da Züleyha per dirle che lei e Demir hanno avuto una relazione clandestina.

Per Ümit trovare Züleyha in quello stato potrebbe essere la buona occasione per liberarsene per sempre e vivere così la storia con Demir liberamente. Ümit, però, non riuscirà a dimenticare i doveri della sua professione di medico, così soccorrerà Züleyha e la porterà in ospedale.

Gülten disperata: potrebbe perdere la sua amica

La ragazza verrà condotta subito in sala operatoria, non ci sarà nemmeno un minuto da perdere. Al suo capezzale correranno tutti, da Sevda a Gülten, e ovviamente non potrà mancare Demir, che appena saprà la notizia andrà subito in ospedale per sincerarsi sulle condizioni della moglie.

Troverà le due donne fuori dalla sala operatoria. "Per favore Züleyha resisti, fallo per i tuoi figli", continuerà a dire Gülten, e Sevda non potrà far altro che incoraggiare la giovane domestica.

Demir scopre che non diventerà padre per la seconda volta

Demir in ospedale non potrà fare altro che disperarsi: "Ma che cosa ci sta succedendo?

Perché c'è sempre un problema che ci perseguita?". L'attesa sembrerà infinita e tutti non vedranno l'ora che il medico esca dalla sala operatoria, magari per dare delle buone notizie. Demir potrebbe rischiare di perdere sia Züleyha che il bambino che porta in grembo e non riuscirà a darsi pace.

Intanto da lontano Ümit osserverà Sevda che consola Demir e non le piacerà che la madre stia dando il suo appoggio a un uomo che non ha mantenuto le promesse d'amore che le ha fatto e che in più continua a farla soffrire.

Finalmente i medici usciranno dalla sala operatoria: l'intervento è riuscito, Züleyha aveva una costola rotta che le ha perforato un polmone, in più aveva un'emorragia alla testa e alla gamba, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Non tutte le notizie saranno però belle: il medico comunicherà a Demir che non sono riusciti a salvare il bambino.