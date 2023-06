Lunedì 19 giugno 2023, sul canale ufficiale di Temptation Island è stato diffuso il video della settima e ultima coppia partecipante: si tratta di Perla e Mirko. Nel video di presentazione la ragazza ha detto di avere cambiato radicalmente la sua vita per amore, ma da due anni a questa parte sente che il suo fidanzato è diventato una persona apatica e non riceve più stimoli nella relazione.

Il video di presentazione

Il video di presentazione della settima e ultima coppia, inizia con Perla che ha spiegato di essere stata lei a rivolgersi alla redazione di Temptation Island: "Per amor suo mi sono trasferita a Rieti da Salerno". Nonostante i sacrifici fatti, lei sente di non essere felice da qualche anno a questa parte: "Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione".

A fare eco alle dichiarazioni di Perla, ci ha pensato Mirko spiegando la sua versione dei fatti: "Il problema è che vedo un muro, come se qualsiasi cosa non è mai quella giusta".

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social, alcuni utenti hanno commentato il video della settima e ultima coppia di Temptation Island. Secondo il parere di un utente, Perla è la classica ragazza che non si accontenta mai. Un altro utente ha sostenuto che i due usciranno sicuramente insieme dal programma. Al contrario, un telespettatore crede che la ragazza si avvicinerà ad uno dei tentatori e verrà lasciata dal proprio fidanzato.

A detta di un utente, la coppia formata da Perla e Mirko sembra essere un remake di quella di due anni fa formata da Alessandro Autera e Jessica.

Temptation Island: tutte le coppie partecipanti

La prima coppia presentata ai telespettatori è quella di Gabriela e Giuseppe: lei per amore ha lasciato tutto, ma ha scoperto che il fidanzato si è iscritto ad una chat di incontri online. Alessia ha tradito Davide per 2 anni con un uomo più grande di lei: nonostante abbia fatto tutto per riconquistare la fiducia del compagno, è convinta che il fidanzato non abbia perdonato del tutto il tradimento.

Daniele e Vittoria: lui ha scritto a Temptation Island, perché la compagna vuole a tutti i costi un figlio ma lui non si sente pronto. Manu e Isabella: lui sogna un futuro con lei, mentre la fidanzata crede che ci siano molte cose che non vadano all'interno della relazione. Ale e Federico: lei ha scritto perché a 31 anni vorrebbe il matrimonio e mettere su famiglia ma il compagno non le dà alcuna sicurezza, lui invece ha una visione del futuro completamente diversa da quella della sua fidanzata. Perla e Mirko: la coppia sta insieme da 5 anni e tramite la partecipazione al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia vuole capire se c'è o meno un futuro.