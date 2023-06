Tra le coppie che hanno preso parte a Temptation Island 2023, ci sono anche Manu e Isabella. Stando a un rumor diffuso da Alessandro Rosica, la coppia avrebbe lasciato insieme il programma: secondo l'esperto di gossip, la coppia avrebbe preso parte al docu-reality per visibilità. Durante la prima puntata la 27enne ha richiesto il falò di confronto immediato, perché stanca di essere additata come "classista" dal compagno.

Il rumor sulla coppia

Da qualche giorno a questa parte sul web sono emerse diverse segnalazioni sulla coppia formata da Manu e Isabella.

In queste ore, Alessandro Rosica sul proprio account social ha diffuso un rumor legato ai due fidanzati: "Tutto finto, sì. Cioè lui è davvero succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere. Sono usciti insieme". Stando alle informazioni in possesso dell'esperto di gossip, pare che la coppia abbia partecipato al programma solamente per avere visibilità.

Dal momento che la puntata andrà in onda il prossimo lunedì 3 giugno, su Canale 5, non è dato sapere se Manu abbia accettato l'incontro e nel caso avesse accettato se avranno chiarito o meno. Dunque, è bene prendere il rumor come un pettegolezzo di gossip.

Isabella ha richiesto il falò di confronto immediato

In occasione della prima puntata di Temptation Island, Manu ha raccontato di sentirsi costantemente umiliato dalla fidanzata: lei vorrebbe vivere in centro a Milano mentre lui può permettersi di comprare una casa in periferia, lei vorrebbe andare ogni week end fuori città mentre lui non potrebbe permetterselo.

A tal proposito il ragazzo ha anche raccontato che la partner non riuscirebbe ad accettare alcuni suoi amici. Dal canto suo, la 27enne ha negato di essere una persona classista e ha precisato di essere cresciuta in una famiglia che ha fatto dei sacrifici enormi per farla studiare. Stanca di essere descritta per la persona che non è, Isabella ha chiesto il falò di confronto immediato con Manu.

Chi sono Isabella e Manu?

Manuel Marascio ha 27 anni e lavora come tramviere. Durante la prima puntata di Temptation Island ha spiegato ad alcuni suoi compagni d'avventura che sta studiando anche per prendere l'abilitazione di insegnante di guida.

Isabella invece ha 27 anni e nel 2017 ha ottenuto il suo primo contratto di lavoro come commessa.

Nel 2019 ha ricoperto il ruolo di junior social media manager per una società di consulenza. Per 3 anni ha lavorato per una società che organizza eventi, mentre nel 2021 si è laureata presso la IULM di Milano in Relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa.