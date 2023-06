Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma su Canale 5, nel corso delle prossime settimane, rivelano che ci sarà spazio per una svolta importante legata alle vicende di Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera continuerà a essere al centro delle trame e lo farà grazie alla svolta che darà alla sua vita sentimentale, riuscendo finalmente a vivere la sua favola d'amore con Yilmaz.

Per fare in modo che ciò possa accadere, la donna si ritroverà costretta a fare una rinuncia importante: non potrà crescere sua figlia Leyla.

Yilmaz e Zuleyha liberi di amarsi: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni sulla terza stagione di Terra amara, attualmente in onda su Canale 5, rivelano che Zuleyha e Yilmaz si renderanno conto di non poter fare a meno l'uno dell'altra, motivo per il quale decideranno di provare ad andare contro tutto e tutti pur di viversi la loro storia d'amore.

Intenderanno mettere fine ai matrimoni con Demir e Mujgan, così da poter finalmente vivere in serenità la loro storia d'amore.

Demir e Mujgan si renderanno conto di non poter fare nulla per ostacolare questa storia d'amore, motivo per il quale si diranno pronti a concedere il divorzio ai loro rispettivi partner.

Demir mette alle strette Zuleyha: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara previste su Canale 5 rivelano che Demir deciderà di porre un diktat a colei che sta per diventare la sua ex moglie.

Si dirà pronto a concedere il divorzio, ma in cambio vuole che la figlia Leyla resti con lui e continui a crescere a villa Yaman.

Zuleyha potrà vivere la sua storia d'amore con Yilmaz, ma dovrà rinunciare alla figlia o quanto meno non potrà seguirla assiduamente nella sua crescita, dato che la bambina resterà a Villa Yaman.

Zuleyha lascia la figlia per Yilmaz: anticipazioni nuove puntate

Una proposta che, dopo aver riflettuto a lungo, Zuleyha deciderà di accettare: a malincuore si dirà pronta a lasciare la figlia alla tenuta Yaman pur di vivere la sua storia d'amore con Yilmaz senza alcun tipo di esitazione.

Quello che sembrerà essere un finale felice per questa la coppia più amata di Terra amara, ben presto si trasformerà nell'ennesima tragedia.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz rimarrà coinvolto in un incidente stradale che gli costerà caro. Nonostante tutte le cure del caso, Yilmaz non riuscirà a sopravvivere.