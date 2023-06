Lo scorso 26 giugno ha aperto i battenti la nuova edizione di Temptation Island con la coppia composta da Manu e Isabella ad aver attratto tra tutte maggiore attenzione. Si, perchè lui ha raccontato che la fidanzata sminuisce il suo lavoro di tramviere perché è nata e cresciuta in una famiglia agiata. Al riscontro dei fatti però, Isabella si è laureata alla IULM di Milano ma non ha un lavoro che le consenta a fine mese di introitare quel guadagno prestigioso che sogna di avere per potersi permettere la vita di agi che desidera.

Chi è Isabella Recalcati?

Isabella Recalcati ha 27 anni ed è nata a Milano. A differenza di quanto dichiarato dal suo fidanzato Manu a Temptation Island, la ragazza sembra avere una vita piuttosto ordinaria nonostante abbia sempre vissuto in una zona centrale del capoluogo lombardo.

La giovane ha mosso i suoi primi passi nel mondo del lavoro nel 2017 ottenendo un contratto come commessa. Nel 2019 è entrata nel team che gestisce lo show-room di Vivienne Westwood a Milano per poi andare a ricoprire il ruolo di junior social media manager per una società di consulenza che si occupa di realizzare campagne pubblicitarie per brand di moda famosi come Giorgio Armani, Chiara Ferragni, Pinko e Superga.

Per 3 anni, Isabella Recalcati ha poi lavorato in una società che organizza eventi e ricerca hostess, promoter, interpreti e modelle per eventi musicali e di moda.

Nel 2021 invece, si è laureata presso la IULM di Milano in Relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa: la ricerca, condotta attraverso l'analisi del suo profilo Linkedin, non mette in evidenza una posizione professionale prestigiosa come invece aveva rivelato Manu.

La versione di Manu

Poco dopo essere approdato nel villaggio dei fidanzati, Manu aveva infatti spiegato di non sentirsi accettato dalla fidanzata: "Secondo me lei si vergogna di quello che faccio". Il giovane ha riferito di lavorare come tramviere e di studiare per prendere l'abilitazione come istruttore di guida.

I problemi nella coppia sarebbero legati ad una questione economica: lei vorrebbe una casa in centro a Milano, mentre lui vorrebbe vivere in periferia.

Lei ama viaggiare, mentre lui non può permettersi di partire ogni week end. Insomma, lei vorrebbe una vita agiata che però non può permettersi ne attraverso lo stile di vita del fidanzato ne attraverso un percorso in autonomia.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, alcuni utenti hanno espresso un loro commento sulla coppia formata da Manu e Isabella. Uno ha spezzato una lancia a favore del ragazzo: "Manu scappa da una donna così". Un altro utente invece, ha fatto notare che nascere in una famiglia agiata non può essere una colpa. Secondo il punto di vista di un ulteriore telespettatore di Temptation Island, il ragazzo avrebbe invece fatto di tutto per passare come vittima agli occhi del pubblico.