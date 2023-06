Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova. Le anticipazioni della puntata in onda martedì 4 luglio annunciano che ci sarà un cambiamento importante perché Zuleyha parlerà con Yilmaz e gli rivelerà che Mujgan ha provato a ucciderla. La donna, inoltre, dirà al suo ex fidanzato che Adnan è suo figlio e lui non le perdonerà di averlo tenuto all'oscuro fino a quel momento. Yilmaz vorrà recuperare il rapporto con il bambino e Zuleyha, spaventata dalla reazione di Demir, si lancerà nel vuoto. Yilmaz riuscirà a salvarle la vita.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha chiederà di parlare con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara della puntata di martedì 4 luglio rivelano che Zuleyha e Demir si riappacificheranno. Il signor Yaman si allontanerà dall'ospedale per un impegno di lavoro, lasciando sua moglie in compagnia di Gulten e Zuleyha approfitterà del momento. La signora Altun chiederà a Gulten di chiamare Yilmaz, per parlargli urgentemente e Akkaya la raggiungerà subito. Zuleyha aprirà ancora una volta il suo cuore al suo ex fidanzato e a gli racconterà la verità sul suo ricovero: Mujgan ha tentato di ucciderla. Yilmaz, quindi, sarà l'unico a sapere che Zuleyha non ha tentato affatto di togliersi la vita come tutti credono.

Anticipazioni puntata di martedì 4 luglio: Zuleyha disperata per la reazione di Yilmaz

La puntata di Terra amara che andrà in onda martedì 4 luglio vedrà al centro dei riflettori l'incontro tra Yilmaz e Zuleyha in ospedale. La donna farà promettere ad Akkaya che non parlerà a nessuno di quello che gli dirà. Dopo aver avuto la sua parola gli rivelerà il segreto che custodisce da mesi.

Yilmaz verrà a sapere che Adnan è suo figlio e resterà senza parole, deluso dal fatto che Zuleyha abbia taciuto una cosa così importante. Akkaya diventerà furioso quando scoprirà che Demir è a conoscenza della paternità di Adnan e rivendicherà i suoi diritti. Nonostante la promessa fatta a Zuleyha, Yilmaz si dirà deciso a riprendersi suo figlio e la donna sarà terrorizzata all'idea di perdere di nuovo i suoi bambini.

Yilmaz salverà la vita a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la dura reazione di Yilmaz farà disperare Zuleyha che temerà un'altra guerra. La donna non sopporterà l'idea di essere allontanata ancora una volta dai suoi figli e si dirà pronta a tutto. Zuleyha minaccerà di lasciarsi cadere nel vuoto, scavalcando la ringhiera del balcone dell'ospedale. Yilmaz proverà a calmare la donna con l'aiuto di Gulten, ma lei si lascerà andare giù e solo grazie ai riflessi dell'uomo si eviterà il peggio. Yilmaz riuscirà ad afferrare Zuleyha per un braccio e a tirarla su proprio quando Demir sarà di ritorno. L'uomo, ignaro di tutto, ringrazierà Akkaya.