Nuovi appuntamenti con Terra Amara sono in arrivo su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 2 al 7 luglio, rivelano che per Yilmaz arriverà il momento di scoprire la verità sul piccolo Adnan. Zuleyha infatti, dopo essere stata in balia della morte per mano di Mujgan, confesserà all'amato Yilmaz tutti i sopprusi subiti. Akkaya perderà le staffe quando lo scoprirà e vorrà assassinare la matrona Yaman. Gaffur invece, si macchierà di un grosso crimine, in quanto assassinerà Hatip. Il marito di Saniye non saprà però che ad osservare la scena del delitto ci sarà Sermin.

Trame prossime puntate Terra amara: Hunkar incontra Sevda

Gaffur scoprirà attraverso Rasit che Cenvager è stato assassinato da Hatip. Il marito di Saniye coglierà la palla al balzo per scrivere una lettera ricattatoria ad Hatip. Quest'ultimo, poco dopo aver ricevuto la lettera anonima, si recherà nel bosco per consegnare dei soldi al suo ricattatore. Prima di andare però, il marito di Naciye troverà nella sua auto Sermin, la sua amante. Per evitare che la donna faccia una scenata di gelosia, Hatip deciderà di portala con sé . Nel frattempo, Naciye riceverà una missiva con la richiesta di divorzio e per vendicarsi denuncerà il marito per l'omicidio di Cenvager.

Hatip scoprirà che il suo ricattatore è Gaffur e durante uno scontro, il capomastro sparerà all'assassino di Cengaver.

A osservare tutta la scena ci sarà Sermin, all'insaputa di Gaffur. Quando il corpo senza vita dell'uomo verrà ritrovato, si spargerà la notizia che ad assassinarlo siano stati degli uomini di Ankara, che lo stesso Hatip avrebbe cercato di truffare.

Intanto la matrona Yaman incontrerà Sevda, l'ex amante del marito con cui Demir ha mantenuto dei buoni rapporti.

Quando Hunkar scoprirà che Zulyeha si è risvegliata dal coma, correrà in ospedale e le chiederà perdono.

Yilmaz scopre la verità su Adnan, Zuleyha tenta di togliersi la vita

Demir verrà a conoscenza che ad uccidere l'amico Cengaver è stato Hatip. In questa situazione di subbuglio, Zuleyha avrà modo di rimanere sola in ospedale e parlerà con Yilmaz.

Altun non riuscirà più a mentire e rivelerà all'ex che Adnan è suo figlio e che Mujgan ha tentato di ucciderla proprio per questo. Akkaya sarà intenzionato a riprendersi suo figlio, ma Zuleyha per impedirglielo minaccerà di buttarsi dal balcone. Gulten e Yilmaz la salveranno, ma ad assistere alla scena ci sarà anche Demir, a cui l'Altun racconterà di aver perso l'equilibrio.

Yilmaz si nasconderà in casa Yaman, intenzionato ad uccidere Hunkar, ma l'arrivo di Adnan lo bloccherà. Zuleyha e Akkaya inizieranno ad incontrarsi segretamente grazie all'aiuto di Gulten. In questo modo, Yilmaz avrà modo di passare del tempo con il piccolo Adnan. I due innamorati inizieranno a studiare un piano per poter vivere serenamente il loro amore.