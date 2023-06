Durante le puntate della terza stagione di Terra Amara lo scontro tra Sevda e Saniye sembrerà arrivare a un punto di non ritorno, nel momento in cui durante uno scontro l'ex amante di Adnan arriverà a dare uno schiaffo alla domestica. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Saniye si sentirà umiliata tanto da decidere di lasciare per sempre il paese con il marito e la piccola Uzum, ma un nuovo evento rischierà di far fallire i piani della donna.

Cresce l'astio tra Saniye e Sevda

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sullo scontro che vedrà protagoniste Saniye e Sevda.

Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, quando Zuleyha e Demir decideranno di ospitare alla villa l'ex amante di Adnan Yaman, Saniye non vedrà di buon occhio la novità, visto che interpreterà la cosa come una mancanza di rispetto nei confronti della defunta Hunkar. L'astio tra le due donne crescerà a dismisura tanto che, vedendo Sevda nella serra un tempo appartenuta alla sua padrona, Saniye deciderà di proposito di distruggerla per renderla inagibile. Fingendo con Demir che si sia trattato di un incidente, la domestica preciserà con la "rivale" di averlo fatto per impedirle di toccare gli oggetti cari a Hunkar.

Lo scontro tra le due toccherà il suo apice nel momento in cui la nonnina Azize si siederà nel letto della defunta figlia per attenderla.

Passando dalla camera, Sevda lo vedrà e si metterà seduta accanto a lei per consolarla, tanto più che Azize, in preda a un delirio dovuto alla demenza senile, crederà che l'ex cantante sia la sorella di Hunkar morta anni prima. La visione di questa scena farà andare su tutte le furie Saniye, la quale entrerà nella stanza e allontanerà in malo modo Sevda, intimandole di non comportarsi come se fosse la padrona di casa.

A questo punto Sevda non si controllerà e darà uno schiaffo in pieno viso alla domestica.

Saniye vuole trasferirsi

Umiliata dalla situazione, Saniye prenderà una decisione: lasciare il paese. Avendo scoperto tempo prima che il marito aveva intenzione di accettare un lavoro in Germania, si recherà da Gaffur e lo inviterà ad accettare il lavoro promettendo di seguirlo con la figlia Uzum.

Gaffur sarà ben lieto nell'apprendere la notizia, anche perché si renderà conto che la moglie non sopporterà ancora a lungo la presenza di Sevda.

Chi prenderà male la novità sarà Gulten. La cognata di Saniye sarà ormai vicina alle nozze con Cetin e proverà a far restare lì con lei la sua famiglia. I piani di Saniye e Gaffur riusciranno ad andare in porto oppure una nuova tragedia rischierà di farli restare ad Adana? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni Turche di Terra amara.