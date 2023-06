Cambio programmazione per Terra amara a partire dal prossimo mese di luglio. Le novità riguarderanno la messa in onda sia nella fascia del daytime feriale che in quello del weekend.

Gli spettatori e appassionati della soap opera turca dovranno prepararsi a una variazione di palinsesto che non passerà inosservata, dato che Mediaset sospenderà le nuove puntate per un lungo periodo di tempo.

Cambio programmazione Terra amara: la soap opera sospesa da luglio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara si verificherà a partire dal 10 luglio, quando è prevista la sospensione delle nuove puntate inedite su Canale 5.

Per tutta la durata della stagione estiva, la soap opera con protagonisti Yilmaz e Zuleyha non sarà trasmessa nella fascia del primo pomeriggio, sia nel daytime feriale sia in quello festivo.

Le nuove puntate risultano così sospese dal palinsesto della rete Mediaset e, tale cambio programmazione, andrà avanti fino a metà settembre, quando poi riprenderà la consueta messa in onda su Canale 5.

Nel frattempo, dal prossimo 10 luglio, alle 14:10 è prevista la messa in onda de La Promessa, la nuova soap spagnola che in queste prime settimane di programmazione estiva ha convinto il pubblico Mediaset registrando ottimi risultati d'ascolto in daytime.

La Promessa anticipa al posto di Terra amara nella programmazione Mediaset di luglio

La serie incentrata sulle vicende di Jana e Manuel ha registrato una media di quasi due milioni di spettatori fissi al giorno, riuscendo a toccare anche punte del 24% di share.

La messa in onda proseguirà per tutta l'estate in prima visione assoluta, dopodiché Mediaset lancerà una nuova soap (proveniente dalla Turchia) destinata a conquistare il gradimento degli spettatori italiani.

Trattasi di My home my destiny, la soap che vede protagonista Demet Ozdemir, pronta a debuttare nella fascia oraria delle 14:45.

Zuleyha rischia la vita per colpa di Mujgan: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Terra amara, prima della pausa estiva? Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesimo pericolo.

La donna, infatti, dopo essere stata scarcerata potrà tornare alla sua vita di sempre, ignara del fatto che qualcuno vuole metterla in serio pericolo.

Trattasi della pericolosa Mujgan, la quale sostiene che Zuleyha possa mettere a repentaglio la sua storia con Yilmaz e per tale motivo proverà a far fuori per sempre la sua rivale, con la speranza di poter essere finalmente libera e spensierata.