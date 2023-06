Prosegue la messa in onda di Terra Amara, la soap opera turca in programma tutti i giorni su Canale 5. Le vicende di Züleyha Altun e degli abitanti di Çukurova continueranno a sorprendere il pubblico con nuovi colpi di scena.

In particolare nelle puntate in programma dal 19 al 23 giugno 2023 Züleyha subirà un tentativo di omicidio, oltre che l'ennesima umiliazione da parte di Demir, mentre Behice spingerà Müjgan a commettere qualcosa di terribile.

Anticipazioni Terra Amara dal 19 al 23 giugno: Behice cerca di liberarsi di Züleyha

Le anticipazioni di Terra Amara in onda fino al 23 giugno 2023 rivelano che Züleyha rischierà di morire ancora una volta, stavolta per mano di Behice.

Dopo aver ascoltato le parole della nipote Müjgan, che avrà ammesso di desiderare la morte della rivale, la donna si recherà in ospedale dove è ricoverata la detenuta a causa di un'intossicazione. Travestita da infermiera, la malvagia Hekimoğlu tenterà di uccidere la ragazza. Fortunatamente quest'ultima riuscirà a difendersi e a mettere in fuga l'assassina. La giovane racconterà tutto ai medici, ma nessuno le crederà, convinti che si sia trattato di un'allucinazione.

Una volta dimessa dall'ospedale Züleyha farà ritorno in carcere. Lì si ritroverà nuovamente a fare i conti con la sofferenza per la mancanza dei figli. Nel frattempo, Müjgan noterà un graffio sul volto di Behice e inizierà a sospettare che la zia sia la misteriosa persona che ha tentato di uccidere la giovane Altun.

Müjgan accusa la zia di aver cercato di uccidere Züleyha

Nelle puntate di Terra Amara in programma dal 19 al 23 giugno 2023 i rapporti tra Yilmaz e Müjgan saranno ancora più tesi a causa di Züleyha. Stando alle anticipazioni, la giovane, infuriata con il marito, si recherà a in carcere per avere un confronto diretto con la rivale.

Tra le due ci sarà un'accesa discussione nel corso della quale la detenuta instillerà nella dottoressa un terribile dubbio. Tornata a casa, quest'ultima accuserà Behice di aver cercato di uccidere Züleyha. La signora Hekimoğlu, offesa dalle parole della nipote, minaccerà di andarsene, chiedendo a Yilmaz di andare a vivere a Istanbul.

Nel frattempo, Uzum si preparerà ad affrontare il primo giorno di scuola, sotto gli occhi orgogliosi di Saniye e Gaffur. Intanto, Demir si deciderà a vendere al signor Vedat le azioni della raffineria, ma questi sarà vittima di un incidente. In realtà, il tragico evento avverrà in seguito alle macchinazioni dei misteriosi imprenditori di Ankara che vogliono spingere il potente Yaman a vendere loro le quote attraverso un ignoto intermediario.

Terra Amara, settimana 19-23 giugno: Züleyha torna a casa Yaman come cameriera

Hunkar, su consiglio di Ali Ramhet, persuaderà Demir a non vendere agli uomini di Ankara le azioni della raffineria. Inoltre, convincerà il figlio a ritirare le accuse contro la moglie Züleyha, permettendo a quest'ultima di ricongiungersi con i suoi bambini.

L'uomo, però, detterà una condizione: la giovane tornerà alla tenuta come cameriera. Nel frattempo, dopo avere appreso la notizia della scarcerazione dell'ex sarta, Behice inizierà ad insinuare nella testa di Mujgan il pensiero che la giovane Altun possa mettere nuovamente in pericolo il suo matrimonio. La dottoressa, tuttavia, cercherà di non farsi convincere dalla zia. Anzi, chiederà alla donna di tornare a vivere a Istanbul. Quest'ultima non si arrenderà e consegnerà alla nipote una lettera scritta da Züleyha ed indirizzata ad Yilmaz. Nella missiva (confezionata in realtà dalla malvagia Hekimoğlu per far infuriare la giovane dottoressa) ci sarà scritto che Adnan è figlio di Akkaya. Disperata e piena di rabbia, Müjgan deciderà di provare a uccidere Züleyha.