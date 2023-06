Le prossime puntate della soap opera turca Terra Amara riservano ancora parecchie sorprese. Durante l’ennesimo litigio tra Demir Yaman (Murat Unalmis) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) metterà in pericolo la propria vita, procurandosi involontariamente una ferita con un'arma del padre.

Per potersi salvare il bambino dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico: questa situazione farà perdere le staffe alla madre, la quale rimprovererà il marito e l’ex fidanzato, minacciando di ucciderli qualora il suo bambino non si dovesse salvare.

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz apprende di essere il vero padre di Adnan

Dalle anticipazioni sui nuovi episodi della telenovela in programmazione su Canale 5 tra qualche mese, si evince che la paternità di Adnan verrà finalmente alla luce. Zuleyha svelerà a Yilmaz che in realtà il suo primogenito è nato dalla loro storia d’amore, dopo essere finita in ospedale a causa di Mujgan (Melike İpek Yalova): l’ex meccanico non la prenderà bene, e rimà sconvolto dalle parole della sua amata. Successivamente Demir sarà deciso a far circoncidere il figlio Adnan, scatenando subito la furia di Yilmaz: mentre alla tenuta Yaman avranno inizio i preparativi per l’evento, infatti Akkaya vorrà ricevere delle spiegazioni dal suo rivale in amore.

A questo punto Demir farà presente a Yilmaz che Adnan porta il suo cognome nel certificato di nascita: l'acceso scontro acceso tra i due sarà interrotto dal rumore improvviso di uno sparo proveniente dal piano di sopra, proprio nell’istante in cui Akkaya punterà la sua arma contro il nemico. Tutti i presenti si precipiteranno immediatamente nella stanza da letto e troveranno il piccolo Adnan ferito dopo aver scambiato la pistola del padre per un giocattolo.

Zuleyha su tutte le furie dopo il ricovero del figlio in ospedale, Demir e Akkaya si sentono in colpa

Zuleyha prenderà tra le sue braccia Adnan per portarlo di corsa in ospedale con la suocera Hunkar (Vahide Perçin), Demir e Yilmaz. La fanciulla - dopo che il suo bambino entrerà nella sala operatoria - ordinerà alla rivale Mujgan di non toccarlo, intimorita dal pensiero che possa fargli del male per vendetta.

Altun si infurierà anche con il marito e con Akkaya dicendo a entrambi di disprezzarli per aver messo in pericolo la vita di Adnan: addirittura la fanciulla minaccerà di uccidere sia Yaman che il suo ex fidanzato se il suo bambino non riuscirà a sopravvivere. I due uomini avranno diversi sensi di colpa, dopo il duro sfogo di Zuleyha.