Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì nella fascia dell'access prime time. Venerdì 23 giugno andrà in onda una nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Ancora una volta ci sarà spazio per le vicende che vedono protagonisti Marina, Roberto e Lara. Quest'ultima si riavvicinerà a Ferri, ma accadrà qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Viola, invece, confiderà alcuni dettagli della sua vita privata a Filippo.

Upas, anticipazioni 23 giugno: Martinelli si avvicina di nuova a Ferri

Nel corso della puntata di Upas del 23 giugno si parlerà nuovamente delle vicende che riguardano il triangolo amoroso formato da Roberto, Marina e Lara. Martinelli sfrutterà la crisi fra Giordano e Ferri per creare nuovo nervosismo nella sua rivale: le dispute fra le due donne continueranno. Complice la giornata a Ischia, Lara farà in modo di avvicinarsi nuovamente a Roberto, cercando di raggiungere il suo obiettivo di formare una famiglia con lui, ma non è detto che Martinelli ne esca da trionfatrice. La signora Giordano, supportata da Alberto, sembrerà decisa a vendicarsi di Roberto. La donna, però, non riuscirà a rinunciare del tutto al marito, nonostante quest'ultimo l'abbia nuovamente tradita.

La passione fra Roberto e Marina sarà pronta a riesplodere. I due coniugi riusciranno a lasciare il passato alle spalle e ricominciare?

Upas, spoiler del 23/6: Viola si confida con Filippo

Le anticipazioni della puntata di Upas del 23 giugno svelano che ci sarà spazio anche per la vita sentimentale della giovane Bruni. Quest'ultima farà un'importante confessione a Filippo riguardo lo stato del suo matrimonio.

Viola dirà a Sartori che il rapporto fra lei ed Eugenio non è tornato a essere quello di un tempo, nonostante gli sforzi da parte di entrambi. A quanto pare per la giovane Bruni e il pm non sembrano esserci molte speranze. Del resto la figlia di Ornella, pur avendo scelto di dare una seconda possibilità al suo matrimonio, non è apparsa mai realmente sicuro di questo riavvicinamento.

Upas, puntata 23 giugno: Mariella ha una convinzione sbagliata

Nel corso della puntata di Upas del 23 giugno ci sarà spazio anche per vicende decisamente più leggere, come quelle che vedono coinvolta Mariella. La donna, come suo solito, vorrà fare qualcosa di concreto per aiutare l'amico Cerruti. Tuttavia questo suo desiderio la porterà a fare delle supposizioni sbagliate. Altieri si convincerà che Bufalotto sensibile sia in realtà Michele. La moglie di Guido non immaginare che la persona di cui Salvatore è innamorato sia in realtà Castrese.