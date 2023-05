Si vivranno momenti drammatici durante le nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che la vita del figlio di Zuleyha sarà appesa a un filo: Adnan si ferirà con la pistola di Demir Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Demir organizza la festa di circoncisione del figlio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate annunciano che si vivranno ore di ansia per il piccolo Adnan.

Tutto inizierà quando Demir rimprovererà Zuleyha per aver tentato nuovamente la fuga con Yilmaz e per aver messo in difficoltà le rispettive famiglie.

La donna a questo punto approfitterà di tale confronto per chiedergli il divorzio. Una richiesta che sarà prontamente rifiutata e la stessa farà Mujgan nei confronti di Yilmaz. Demir apprenderà che il rivale è a conoscenza della verità sul piccolo Adnan, ma per far vedere che a comandare è sempre lui organizzerà la festa di circoncisione, e lo farà nonostante il parere contrario di Zuleyha e Hunkar. Un evento a cui saranno invitati tutti i residenti di Cukurova e che farà andare su tutte le furie Yilmaz.

Yilmaz ordina al rivale di restituirgli il figlio

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz verrà informato da Cetin sulla vicenda, così correrà alla tenuta Yaman dove si dimostrerà fortemente contrario alla circoncisione del figlio.

Toni che diventeranno sempre più minacciosi soprattutto l'ex meccanico minaccerà Demir con un'arma da fuoco. L'uomo ordinerà al rivale di restituirgli il piccolo Adnan. Un litigio che diventerà sempre più pesante, ma che sarà interrotto dall'eco di uno sparo che rimbomberà in tutta la tenuta.

Adnan in gravi condizioni dopo essersi ferito con un'arma da fuoco

Il piccolo Adnan si è ferito giocando con un'arma da fuoco custodita incautamente in camera da Demir. Zuleyha rimarrà sconvolta quando scoprirà che le condizioni in cui versa il figlio sono gravi, pertanto si precipiterà in ospedale insieme a Hunkar, Yilmaz e Demir per strappare il bambino da morte certa.

In questo frangente Altun impedirà a Mujgan di entrare in sala operatoria insieme al team dei medici, perché temerà che la dottoressa possa compiere una pazzia in quanto mossa dalla gelosia nei suoi confronti.

Le condizioni di Adnan appariranno molto serie tanto che tutti quanti, compreso Ali Rahmet Fekeli, temeranno per la sua sorte. Intanto Mujgan avrà la consapevolezza che Yilmaz è a conoscenza di essere il padre del bambino.