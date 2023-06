Le prossime puntate di Un posto al sole, previste tra fine giugno e luglio su Rai 3, si preannunciano cariche di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marina, che continuerà ad agire in maniera spietata contro suo marito Roberto, desiderosa di metterlo alle strette e incastrarlo.

Spazio anche alle novità legate al percorso di Lara che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, si ritroverà messa alle strette dalla vera mamma del piccolo Tommy.

Marina spietata con Roberto: anticipazioni Un posto al sole prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Marina andrà avanti per la sua strada e, non trovando un punto di incontro con Roberto Ferri, deciderà di passare alle vie legali.

La donna chiederà così aiuto ad Alberto Palladini: vuole che sia lui il suo difensore, perché ha intenzione di chiedere la separazione al marito e mettere una pietra sopra a questo matrimonio che la sta facendo solo soffrire.

Nonostante il forte sentimento che prova nei confronti di Ferri, Marina si mostrerà spietata nei confronti dell'imprenditore e questa volta non sarà disposta a tornare sui suoi passi.

Lara incastrata dalla mamma di Tommy nelle prossime puntate di Un posto al sole

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate di questa stagione della soap opera serale in onda su Rai 3, ci sarà spazio anche per la vendetta di Ida.

Infatti la mamma di Tommaso avrà intenzione di incastrare Lara e fargliela pagare per tutto quello che ha architettato nel corso di questi mesi.

Lara, quindi, si ritroverà a dover fronteggiare nuovamente la "nemica pericolosa" che adesso rischia seriamente di mandare all'aria tutti i suoi piani diabolici.

Per la perfida Martinelli, nel corso dei nuovi episodi di Un posto al sole del prossimo mese di luglio, potrebbe avvicinarsi il momento della resa dei conti finale.

La mamma di Tommy rivorrà il suo bambino nelle prossime puntate di Un posto al sole

Ida, questa volta, non avrà intenzione di fare un passo indietro e sottostare alle direttive della dark lady di Palazzo Palladini.

La mamma di Tommy intende andare avanti fino alla fine per cercare di riavere con se il suo bambino e si dirà pronta a tutto pur di vincere questa battaglia.

Un vero e proprio choc per Lara dato che, nel caso in cui la verità dovesse venire a galla, potrebbe ritrovarsi anche a dover scontare la sua pena dietro le sbarre, per aver ingannato in questo modo il suo ex compagno di vita, al punto da metterlo in crisi con Marina.