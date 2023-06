Una nuova soap turca sta per affacciarsi in Italia visto in grande successo di Terra amara. Canale 5 ha acquistato i diritti di My home my destiny (titolo originale Doğduğun Ev Kaderindir) e punterà anche su questo prodotto per il daytime dedicato alle soap. Secondo alcune indiscrezioni si potrebbe partire già dall'estate 2023, ma non è ancora chiaro dove verrà collocata la soap in attesa che Un altro domani giunga alla conclusione.

Nuova soap turca in arrivo: My home my destiny è già in 70 paesi

Canale 5 continuerà a puntare sulla Turchia e, dopo Daydreamer, La ragazza l'ufficiale e il grande successo di Terra amara, arriverà in estate My home my destiny.

La nuova soap turca dal titolo originale Doğduğun Ev Kaderindir è stata venduta in oltre 70 paesi e tra i protagonisti vede Demet Özdemir (Sanem in Daydreamer) e Ibrahim Celikkol (Hakan in Terra amara). La trama, tratta da un libro, narra la storia di Zeynep, una bambina nata in una famiglia disagiata che viene adottata dai ricchi datori di lavoro di sua madre. La protagonista, adulta e a un passo dal matrimonio, si troverà a dover fare i conti con il suo passato. La madre biologica di Zeynep, infatti, sarà decisa a riportare sua figlia nella sua famiglia di origine e per la ragazza sarà molto difficile fare una scelta.

Demet Özdemir e Ibrahim Celikkol saranno protagonisti di una nuova storia

La nuova soap di Canale 5, ispirata a una storia vera, vedrà protagonista Zeynep, divisa tra il passato e il presente.

La ragazza sarà combattuta tra il dovere verso la famiglia in cui è cresciuta e che le ha dato tutto e l'amore per le sue radici. Al centro delle trame ci sarà anche la storia d'amore con Mehdi, pronto a lottare con Zeynep contro ogni avversità. Non c'è ancora una data precisa del debutto della nuova soap turca, ma è molto probabile che si inizi già dall'estate 2023.

Secondo alcune indiscrezioni, se gli ascolti saranno buoni, in futuro My home my destiny potrebbe prendere il posto di Un altro domani, prossima alla fine.

Un altro domani verso la chiusura

Un altro domani è infatti prossima alla conclusione e la nuova soap turca prenderà quasi certamente il suo posto. Prima della puntata finale della soap spagnola, tuttavia, bisognerà inserire nella programmazione pomeridiana di Canale 5 anche la nuova soap, come è stato fatto lo scorso anno per Terra amara (iniziata il 4 luglio).

Non si esclude, quindi, che a farne le spese per i mesi estivi possano essere le vicende di Cukurova, visto che Canale 5 vorrebbe prolungare il più possibile la soap che sta avendo un grande successo.