Maria De Filippi pronta a cambiare tutto nella prossima edizione di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti già confermato per tutta la durata della stagione 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e al centro dell'attenzione ci saranno sempre le vicende dei nuovi protagonisti del talk show, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Questa volta, però, la conduttrice potrebbe togliere spazio ai protagonisti del trono classico, i quali rischiano di essere ridotti.

New entry nel cast di Uomini e donne trono over

La nuova stagione di Uomini e donne partirà a metà settembre nella fascia del primo pomeriggio.

Maria De Filippi continuerà a essere al timone di questa trasmissione, che tutti i giorni è in grado di appassionare una media di quasi tre milioni di spettatori.

I vari protagonisti del talk show saranno pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella, intanto le prime indiscrezioni rivelano che a Uomini e donne ci saranno un po' di new entry.

Soprattutto per quanto riguarda il trono over ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi volti, i quali saranno scelti nel corso dell'estate attraverso i casting ufficiali.

Da fine agosto, invece, partiranno le registrazioni ufficiali della nuova edizione, confermata per tutta la durata della stagione 2023/2024 su Canale 5.

Gemma confermata nel cast di Uomini e donne over

Non mancheranno, però, le conferme nella prossima edizione di Uomini e donne trono over. Alcuni volti, diventati ormai familiari, continueranno a essere protagonisti in studio, impegnati come sempre nella ricerca della loro anima gemella.

È questo il caso di Gemma Galgani, la storica dama torinese del talk show che a distanza di un bel po' di anni continua a essere alla ricerca di un principe azzurro che sembra non arrivare mai.

Gemma, dal prossimo settembre, proseguirà questa ricerca in trasmissione e continuerà a essere una delle super protagoniste della trasmissione Mediaset.

Maria pronta a cambiare tutto a Uomini e donne: trono classico a rischio

Situazione diversa per quanto riguarda il trono classico: le ultime indiscrezioni sulla prossima stagione del talk show rivelano che Maria De Filippi starebbe valutando l'ipotesi di ridurre il numero dei tronisti e quindi dare meno spazio ai giovani.

Il motivo? La conduttrice sarebbe amareggiata dall'esito degli ultimi troni proposti quest'anno in trasmissione, dato che la maggior parte delle coppie che si sono formate sono già tutte scoppiate, a dimostrazione del fatto che i giovani non cercherebbero la loro anima gemella nella trasmissione.