Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per dei nuovi momenti di paura legati alle sorti di Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera campione di ascolti, si ritroverà a rischiare la vita per colpa del piano diabolico messo a punto dalla sua nemica Betul, la quale non si farà problemi a trovare uno stratagemma per far sì che la donna si presenti ad un appuntamento notturno nel cuore della foresta di Cukurova.

Zuleyha rischia la vita nella foresta: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra amara rivelano che Betul inizierà maturare il desiderio di vendetta nei confronti di Zuleyha e Colak.

La donna sarà intenzionata a togliere la vita a coloro che considera i suoi due nemici e, dopo aver rubato una ingente somma di denaro a Colak, deciderà di utilizzarli per portare a termine la sua "missione vendicativa".

Nel corso dei nuovi episodi della soap opera, Betul deciderà di ingaggiare degli uomini che avranno il compito di convincere Zuleyha a recarsi nel cuore della notte, facendole credere che Colak ha intenzione di parlare in gran riservatezza.

Una proposta che, fin dal primo momento, attirerà qualche sospetto nel cuore della protagonista femminile della soap, la quale deciderà di non presentarsi da sola a questo appuntamento.

Betul senza pieta con Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Gli spoiler delle nuove puntata di Terra amara raccontano che Cetin deciderà di accompagnare la donna a questo appuntamento notturno nella foresta.

Subito dopo il loro arrivo, i due si renderanno conto che c'è qualcosa che non va e capiranno ben presto di essere protagonisti di una trappola che potrebbe rivelarsi fatale.

Nel cuore della notte, infatti, si sentiranno degli spari rivolti proprio contro la coppia: Zuleyha si ritroverà così a rischiare la vita, ma per fortuna Cetin riuscirà a salvare la sua vita e quella della donna, mettendo in fuga gli uomini di Betul.

L'artefice di questo piano criminale, dopo aver visto fallire il suo progetto, riuscirà a farla franca e a non destare sospetti sul suo coinvolgimento.

Zuleyha volta pagina con Hakan: anticipazioni Terra amara

In attesa di scoprire se Betul verrà mascherata per il suo piano diabolico ai danni di Zuleyha, le anticipazioni sulla stagione finale di Terra amara rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova storia d'amore che avrà come protagonista Zuleyha e Hakan.

Il nuovo ricco imprenditore che entrerà in scena nel corso della quarta e ultima stagione della soap opera, pronto ad entrare in scena per conquistare il cuore della donna.