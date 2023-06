Terra amara torna su Canale 5 giovedì 15 giugno, dopo lo stop per fare spazio alla commemorazione per la morte di Silvio Berlusconi. Si ripartirà con le vicende di Cukurova e il racconto inizierà da Zuleyha che chiederà a Yilmaz di uscire dalla sua vita. L'uomo, con il cuore spezzato, volterà pagina pensando di trasferirsi e costruirsi una nuova vita a Istanbul con Mujgan. Nel frattempo arriveranno guai anche per Julide, che verrà sollevata dall'incarico di procuratore per sospetta corruzione.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha allontanerà Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 15 giugno raccontano che Zuleyha avrà molta paura che le reazioni di Demir possano coinvolgere anche i suoi bambini. Per questo motivo e a malincuore, quando Yilmaz andrà a farle visita in carcere, gli chiederà di starle lontano. Akkaya non si arrenderà così facilmente e si recherà nuovamente a trovare Zuleyha in prigione il giorno dopo, ma le guardie non lo faranno accedere e lasceranno a Yilmaz una lettera da parte da Zuleyha. Yilmaz leggerà le parole di Zuleyha con il cuore spezzato e capirà che non c'è più spazio per lui nella sua vita. Quando tornerà a casa si confiderà con Fekeli, che gli consiglierà di seguire quello che c'è scritto nella lettera e concentrarsi su Mujgan e Kerem Ali.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz verso una nuova vita con Mujgan

Il ritorno di Terra amara è previsto per giovedì 15 giugno e al centro delle scene ci sarà l'addio di Zuleyha a Yilmaz. Quest'ultimo, ritrovandosi ormai senza speranze, deciderà di voltare pagina e ricominciare con Mujgan. Per dimenticare al più presto tutte le sofferenze passate, Yilmaz penserà a una nuova vita a Istanbul con la moglie e il piccolo Kerem Ali.

Sarà davvero arrivata la fine per i due innamorati? Il pubblico di Terra amara sa bene che da un momento all'altro tutto può cambiare a Cukurova, quindi niente è mai definitivo.

Julide nei guai, sollevata dal suo incarico

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di giovedì 15 giugno si assisterà alla dolorosa separazione tra Yilmaz e Zuleyha.

La signora Altun soffrirà molto, ma si renderà conto che non poteva fare altrimenti per proteggere i suoi bambini. Pur amando tanto Yilmaz, Zuleyha darà come sempre la priorità ai bambini: "Se questo amore significa non rivedere mai più i miei figli, devo rinunciare al nostro amore". Nel frattempo arriveranno guai anche per Julide, che sarà sospesa dal ruolo di procuratore. Verrà eseguita una perquisizione nell'appartamento della donna e le guardie troveranno delle banconote riconducibili a un caso di corruzione.