Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 26 giugno su Canale 5, Hunkar convincerà Demir a non vendere le azioni della raffineria agli uomini di Ankara. La matrona di Cukurova sembrerà persuadere suo figlio a ritirare le accuse contro Zuleyha e renderla una donna libera. Successivamente, la signorina Altun uscirà dalla prigione e farà ritorno a villa Yaman, ma le condizioni non saranno più le stesse per lei.

Behice insinuerà che il ritorno di Zuleyha possa minare il matrimonio di sua nipote ancora una volta. Infine, Mujgan si renderà conto di aver perso la ragione e chiederà a sua zia di tornarsene a casa.

Hunkar convince Demir a ritirare le accuse contro Zuleyha

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Demir starà per vendere le azioni della raffineria ai malintenzionati uomini di Ankara che gli hanno teso una trappola. Fortunatamente, Hunkar, avvisata prontamente da Fekeli, riuscirà ad arrivare giusto in tempo per fermare la compravendita e spingere suo figlio a considerare le offerte di altri imprenditori. Inoltre, la nonna di Adnan e Leyla riuscirà a convincere Demir a ritirare le accuse contro sua moglie cosicché lei possa uscire dalla prigione da donna libera e rivedere i propri figli. Tuttavia, le cose non andranno esattamente come sperate.

Zuleyha lavora per Demir come cameriera a villa Yaman

Zuleyha verrà scarcerata dopo che suo marito ha ritirato la denuncia contro di lei per tentato omicidio e potrà finalmente tornare a casa sua. Però, quando farà ritorno a villa Yaman, Demir la costringerà a fare la cameriera per la sua stessa famiglia e lavorare insieme a Saniye e Gulten.

Infatti, questa sarà l'unica condizione che l'uomo accetterà per farla restare. Intanto, anche Mujgan e sua zia apprenderanno del rilascio della signorina Altun ed entrambe non saranno affatto contente di questa notizia.

Mujgan si rende conto di aver perso la testa in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Behice inizierà a insuinare nella testa di sua nipote che il ritorno di Zuleyha nella tenuta Yaman potrebbe minare il suo futuro con Yilmaz e quello della sua famiglia.

Per questo motivo, la signora Hekimoglu consiglierà di trovare una soluzione a questo problema il più presto possibile. Nel contempo, però, Mujgan continuerà a credere che sua zia abbia davvero tentato di uccidere la signorina Altun in ospedale. Infatti, la dottoressa di Adana si renderà conto che effettivamente sono state le continue insinuazioni di Behice ad averle fatto perdere la ragione. Infine, la moglie di Yilmaz chiederà a sua zia di tornare a Istanbul.