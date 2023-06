Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara raccontano che prossimamente Zuleyha e Yilmaz proveranno ancora a scappare, ma verranno fermati prima di raggiungere la loro meta.

Zuleyha capirà che qualcuno alla villa l'ha tradita e sarà certa che questa persona sia Hunkar, nonostante abbia convinto Demir a ritirare la denuncia ai suoi danni per poter farla tornare a casa.

Yilmaz e Zuleyha tentano di fuggire da Cukurova

In una giornata in cui Demir non sarà alla villa, Yilmaz e Zuleyha prenderanno i loro figli e decideranno di scappare, credendo che sia l'unica possibilità per vivere il loro amore.

Tuttavia Demir li rintraccerà poco dopo e costringerà la moglie a tornare alla tenuta con lui, minacciandola con le sue solite maniere. In attimo, il sogno di voltare pagina in Germania di Zuleyha e Yilmaz andrà in pezzi.

Zuleyha sul punto di uccidere Hunkar

Altun era certa che Hunkar l'avrebbe protetta, essendo a conoscenza del suo piano di fuga con Yilmaz. Resta però il fatto che qualcuno ha detto a Demir cosa stava succedendo, altrimenti non avrebbe mai potuto rintracciarla. Zuleyha aveva confidato tutto a Hunkar e così sarà sicura che sia stata proprio lei a tradirla.

In un'esplosione di rabbia, sarà sul punto di ucciderla, ma non prima di averle urlato tutto il suo disprezzo: “Sei stata tu a dire a tuo figlio che sarei scappata con Yilmaz, ecco perché ci ha trovati.

Hai distrutto di nuovo la mia vita e sono stata un'idiota per essermi fidata di te”.

Sevda confessa a Zuleyha la verità

La tensione sarà altissima ma ecco che arriverà improvvisamente Sevda, che implorerà Zuleyha di fermarsi perché ha qualcosa di molto importante da confessarle che riguarda la sua mancata fuga con Yilmaz.

Le sue parole la lasceranno senza fiato: ''Non è stata Hunkar a tradirti, ma Sermin.

Ha scoperto tutto e ha detto a Demir in cambio di una buona somma di denaro. Pensi che ti direi una cosa del genere se non fosse vero? Non salverei Hunkar se non sapessi che quello che stai per commettere è un'ingiustizia”, dirà Sevda tra le lacrime. A quel punto, Zuleyha rinuncerà al suo folle intento e si scuserà con Hunkar, avendo pensato che fosse stata lei a tradirla.

Nel frattempo, Mujgan si troverà in compagnia di Friket, al quale racconterà la triste storia del suo matrimonio con Yilmaz, che ha accettato di sposarla solo per dimenticare il suo amore impossibile con Zuleyha. Fikret resterà piuttosto colpito da questo racconto e dalla sofferenza della dottoressa. Tra i due ci sarà un dolce abbraccio, il primo di tanti che caratterizzerà il loro tormentato rapporto.