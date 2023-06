Ida Platano torna sui social e sbotta perdendo le staffe nei confronti dei detrattori. L'ex dama di Uomini e donne si è resa protagonista di una serie di storie che non sono passate inosservate, in cui ha puntato il dito contro coloro che continuano a insultarla e offenderla per il ruolo di madre.

Ida, questa volta, ha usato parole forti, ammettendo di essere stufa di sentirsi dire cose brutte da parte di persone che la conoscono solo attraverso ciò che lei decide di far vedere sui suoi canali social.

'Il ruolo di madre non si tocca', Ida Platano perde le staffe e sbotta

Ida ha svelato di essersi ritrovata a dover fare i conti con l'ennesima valanga di insulti, da parte di persone che hanno tirato in ballo suo figlio e hanno criticato il modo in cui l'ex volto di Uomini e donne fa la mamma.

"Mi avete rotto e avete superato il limite. Il ruolo di madre non si tocca a nessuna madre di questa terra. Nessuno deve giudicare come si fa e come non si fa. Siete qui a calunniare dalla mattina alla sera, smettetela perché mio figlio non è un poverino: ha amore, serenità e felicità", ha sbottato Ida Platano.

"È vero che ho scelto io di mostrarmi come persone e come vita (in parte), ma ciò non vi dà il diritto di riempirmi di insulti come madre", ha proseguito ancora l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi.

'Siete maligni e pieni di rabbia', il duro sfogo di Ida Platano

"Ma come vi permettete? Che diritto avete? Non sapete niente, vedete solo alcune cose e vi fermate lì. Voi vedete quello che scelgo io di farvi vedere. Il resto non lo sapete", ha sentenziato Ida Platano.

"È assurdo pensare che una persona abbia preso il telefono alle 5 del pomeriggio di venerdì per dirmi che sono una madre di me...

e altro", ha svelato la dama rivelando ai fan cosa le è accaduto in questi giorni.

"Siete cattivi, maligni e pieni di rabbia repressa. Io queste cose non me le faccio dire da nessuno", ha ribadito ancora una volta l'ex dama di Uomini e donne over.

La frecciatina di Ida Platano sul suo passato

L'ex dama del trono over si è lasciata andare a un duro sfogo anche nei confronti di coloro che a oggi continuano a pensare alle sue precedenti storie d'amore, ignorando il fatto che abbia voltato pagina definitivamente con Alessandro.

"Il passato è passato. Non state lì a ossessionarvi ancora, perché è tutto finito. Vi dico tutto questo perché avete esagerato e io sono libera di dirvi tutto quello che voglio, proprio come fate voi", ha esclamato Ida.

"Chi ha esagerato, gli va a finire male, vi prendete le conseguenze. Spero di essere stata chiara", ha chiosato l'ex volto di Uomini e donne.