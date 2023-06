In Terra Amara, nonostante Saniye sia riuscita a salvarlo da qualsiasi tipo di debito, Gaffur vorrà estorcere ancora dei soldi a Hatip. Sapendo che è stato lui a uccidere Çengaver lo minaccerà in anonimo: se vuole che sulla vicenda viga il silenzio, deve dargli dei soldi. Hatip si presenterà all’incontro, ma l’epilogo si rivelerà tragico.

Hatip si presenta all'appuntamento del ricattatore anonimo

Proprio nel momento in cui Naciye scoprirà che Hatip ha ucciso Çengaver, il marito si troverà in compagnia di Sermin, ma avrà una missione ben importante da svolgere: recarsi in un luogo preciso con una valigetta piena di soldi.

Le banconote gli servirebbero per pagare il silenzio del ricattatore che vuole estorcergli del denaro per non denunciarlo alla polizia per la morte di Çengaver.

Si daranno appuntamento in un luogo sperduto e lui non dirà a Sermin che si sta recando lì per quel motivo, anzi la inviterà a stare in macchina fino a quando non tornerà.

Hatip tende una trappola al ricattatore, che si rivela Gaffur

Hatip prenderà la borsa e si dirigerà verso il bosco. Lascerà i soldi nel punto prestabilito, ma invece di andare via si nasconderà. Il ricattatore abboccherà all’amo: infatti Gaffur, convinto che Hatip se ne sia andato, correrà per vedere se ci sono i soldi.

È abbastanza intuibile che Hatip sia più furbo di lui, visto che dentro la borsa non metterà dei soldi, ma dei semplici fogli di giornale.

Gaffur si arrabbierà, ma da dietro le sue spalle arriverà Hatip.

Gaffur uccide Hatip

“Credi che mi faccia intimorire da un uomo di paese come te?”, gli dirà Hatip, ma Gaffur sarà chiaro: vorrà rifarsi di tutte le umiliazioni che gli ha fatto. A un certo punto Hatip tirerà fuori una pistola. “Se rimani in vita mi rovinerai”, dirà a Gaffur, ma quest’ultimo con una mossa riuscirà a prendergli la pistola dalle mani.

Tutta la scena verrà osservata da Sermin, che non darà retta a Hatip e non rimarrà in macchina. Alla fine sarà Gaffur a puntare la pistola contro Hatip e proprio nel momento in cui quest’ultimo proverà a riprendergliela, Gaffur farà partire un colpo, che sarà letale.

Sermin indecisa: non sa se denunciare Gaffur

Hatip cadrà a terra ed esalerà l’ultimo respiro.

Gaffur continuerà a urlare “cosa ho fatto, sono un assassino” e in preda al panico prenderà il cadavere e lo trascinerà dietro un cespuglio. Mollerà tutto e scapperà via. La pistola, invece, la butterà in un laghetto lì vicino.

Sermin sarà disperata, non saprà cosa: deve denunciare Gaffur oppure no? Alla fine crederà che la cosa migliore sia non immischiarsi in questa faccenda. Intanto Gaffur continuerà a scappare senza una metà, dirà a Saniye cosa ha combinato?