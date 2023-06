Le riprese dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore sono iniziate da oltre una settimana e i fan sono curiosi di scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate in onda a settembre. Cosa nasconde Adelaide? Come si evolverà il rapporto con Marcello, specialmente adesso che lui custodisce il suo segreto? Quali svolte ci saranno nella carriera di Barbieri? Per rispondere a queste ed altre domande bisognerà attendere le anticipazioni ufficiali di Rai 1. Tuttavia, sin dall'inizio delle riprese il cast ha pubblicato sui social video e foto, rilasciando anche delle piccole anticipazioni.

È stato lo stesso Pietro Masotti (interprete di Marcello) ad annunciare su Instagram "tante novità e tanta carne al fuoco".

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Masotti: 'Piccoli imprenditori crescono'

Marcello Barbieri è stato uno dei personaggi rivelazione della settima stagione de Il Paradiso delle signore. Il giovane non solo ha conquistato l'algida contessa di Sant'Erasmo, ma è riuscito anche - e soprattutto - a riscattarsi diventando uno stimato uomo d'affari. Adesso, però, i fan si chiedono quale sarà il destino dell'ex galeotto. Riuscirà a mantenere ciò per cui ha lavorato tanto? Migliorerà la sua posizione sociale ed economica? Secondo le anticipazioni rilasciate da Pietro Masotti, l'attore che veste i panni di Marcello, l'ottava stagione sarà ricca di novità.

Il giovane interprete ha pubblicato su Instagram un post accompagnato dal commento: "Piccoli imprenditori crescono... e chissà dove possono arrivare...". Con queste parole l'attore pugliese ha voluto fare intendere che il suo personaggio raggiungerà vette ancora più alte nel mondo degli affari.

'Tanta carne al fuoco': Il Paradiso delle signore 8, gli spoiler di Pietro Masotti

Nel post pubblicato su Instagram, dopo le parole sopra citate, Pietro Masotti ha aggiunto: "Tante novità e tanta carne al fuoco". Riferendosi alle puntate inedite de Il Paradiso delle signore 8 attualmente in lavorazione, l'attore ha voluto avvisare i fan della soap di tenersi pronti per delle svolte inaspettate.

A cosa si riferisce il giovane interprete di Marcello Barbieri? Le novità riguarderanno la sfera amorosa o solo quella professionale? Soprattutto alla luce di quanto accaduto alla fine dell'ultima stagione, la situazione sentimentale appare più complicata di quella lavorativa. Come i telespettatori ricorderanno, Barbieri ha appreso che Ludovica ha sposato Ferdinando di Torrebruna. Nel frattempo, il rapporto con la contessa si è rafforzato da quando quest'ultima gli ha confessato il motivo della sua partenza per Ginevra. Dunque, nella prossima stagione Barbieri dovrà accettare la nuova vita dell'ex fidanzata. Inoltre, dovrà mantenere il segreto di Adelaide, mentre cercherà di farsi strada nel mondo degli affari.

Spoiler Il Paradiso delle signore 8: continua la storia tra Elvira e Salvo

Dal set de Il Paradiso delle signore sono arrivate altre anticipazioni sui personaggi di Salvatore ed Elvira. In uno scatto postato su Instagram da Emanuel Caserio, interprete del giovane Amato, si vede il nuovo look della Venere. A quanto pare, nella nuova stagione in onda a settembre 2023 la commessa interpretata da Clara Danese farà sfoggio di un nuovo taglio di capelli, un tipico caschetto degli anni Sessanta.

Come il pubblico ricorderà, alla fine della settima stagione i due hanno iniziato ad uscire insieme. Secondo le più recenti anticipazioni, il barista e la Venere continueranno a frequentarsi. Per quanto riguarda la caffetteria, invece, Caserio ha rivelato che ci saranno delle novità in arrivo.