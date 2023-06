A distanza di neppure una settimana da quando Isabella Ricci ha ufficializzato la fine del loro amore nato a U&D, Fabio Mantovani ha rilasciato le prime dichiarazioni pubbliche sulle vicenda. Interpellato sul periodo non semplice che sta vivendo, il cavaliere del Trono Over ha fatto sapere di essere amareggiato ma che la nascita di un nipotino gli sta tirando su il morale. L'uomo, inoltre, ha escluso un suo ritorno nel dating-show perché la sua recente partecipazione era legata solo alla voglia di conoscere l'ex moglie.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Risale a meno di sette giorni fa la notizia che ha spiazzato tutti i fan di U&D: Isabella e Fabio non sono più spostati. La prima ad esporsi per annunciare la fine del matrimonio che si era celebrato poco più di un anno fa, è stata la dama Ricci con un breve ma chiarissimo messaggio postato su Instagram.

"Il 6 giugno 2023 mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, allora non è vero", sono queste le parole che la protagonista del Trono Over ha scelto per ufficializzare l'addio al marito Mantovani.

In questa settimane si è detto e scritto di tutto su questa coppia, come che dietro alla rottura ci sarebbero motivi economici, ma i diretti interessati non hanno ancora commentato nulla.

Alcuni siti di Gossip, invece, hanno ipotizzato il ritorno di Isabella nel cast del dating-show a settembre: si vocifera che Maria De Filippi abbia già telefonato alla donna per chiederle di rientrare nel parterre femminile dopo l'estate.

La versione del protagonista di U&D

Dopo aver informato fan e curiosi della separazione, Isabella ha fatto perdere le sue tracce sui social network: la dama, infatti, non ha più proferito parole su una vicenda che da circa una settimana è sulla bocca di tutti.

In queste ore, però, ci ha pensato Fabio Mantovani a regalare nuovi spunti di discussione ai telespettatori. Intervistato da "Opinionista social" sul web, infatti, il cavaliere del Trono Over ha rilasciato alcune dichiarazioni sia sul suo matrimonio finito che sull'eventualità di tornare a U&D come partecipante dell'edizione 2023/2024.

A chi gli ha chiesto come sta in questo periodo, l'uomo ha fatto sapere: "Non è un bel momento, ma per fortuna c'è stata la nascita del mio nipotino".

Quando gli è stato domandato se rifarebbe tutto quello che ha fatto con Ricci dal primo incontro davanti alle telecamere alle nozze flash dello scorso maggio, l'imprenditore ha risposto: "Non sono pentito di niente, perché l'ho voluto".

Il no ad un rientro nel parterre di U&D

In merito alla separazione da Isabella che è stata ufficializzata legalmente lo scorso 6 giugno, Fabio ha detto: "Sono cose che succedono".

"Ne esco con un bel ricordo e con amarezza per come è finita", ha proseguito il cavaliere nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

All'intervistatrice che gli ha chiesto se tornerebbe a U&D per cercare l'amore, Montavani ha fatto sapere: "No, quel programma è Isabella, ero andato per lei e non ha senso tornare".

L'imprenditore si è anche rifiutato di lanciare un messaggio all'ex moglie, consapevole del fatto che entrambi conoscono l'uno il pensiero dell'altro e quindi non c'è bisogno di fare appelli sui social network.

Così come Ricci, anche Fabio non ha parlato dei motivi che hanno portato alla fine del matrimonio che si era celebrato poco più di un anno fa davanti alle telecamere di Canale 5. Maggiori informazioni, però, potrebbero arrivare nel caso in cui Isabella accettasse di riprendere posto tra le dame del parterre, così come si vocifera da quando si è saputo che è tornata single.