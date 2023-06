Terra Amara viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e domenica alle ore 15 sulla rete ammiraglia Mediaset, così come in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo turco evidenziano che Mujgan, dopo aver provato invano di uccidere Zuleyha, deciderà di ricostruirsi una vita lontano da Cukurova trasferendosi a Istanbul sfruttando una nuova opportunità professionale propostole. La giovane Hekimoglu dirà soltanto a Fekeli del suo piano si cambiare vita e, al contempo, chiederà all'uomo di occuparsi per qualche giorno di Kerem Alì così che lei possa sbrigare alcune pratiche.

Dopo un ultimo confronto con Zuleyha, Mujgan prenderà l'aereo per Istanbul ma tale volo finirà in tragedia, in quanto il velivolo precipiterà in mare e non vi sarà alcun superstite. Kerem Alì, in ultimo, diverrà sfortunatamente orfano di entrambi i genitori, così a occuparsi del bambino ci penserà Fekeli da quale momento.

Mujgan riceverà un'offerta professionale e deciderà di accettarla trasferendosi a Istanbul

Gli spoiler turchi di Terra amara anticipano che Mujgan proverà invano a uccidere Zuleyha, dopo che Behice le farà credere che Altun aveva intenzione di confessare a Yilmaz che è il padre di Adnan.

Dopo aver fallito il tentativo di togliere la vita alla rivale amorosa, come se non bastasse, la giovane Hekimoglu dovrà anche fare i conti con la dipartita del marito Yilmaz, il quale perderà la vita dopo essere precipitato in un dirupo a causa di una corsa frenetica in automobile per raggiungere Kerem Alì in ospedale.

Vogliosa di volersi mettere tutto alle spalle, al cospetto di Mujgan giungerà una ghiotta proposta di lavoro presso una clinica di Istanbul, così la dottoressa coglierà la palla al balzo e deciderà di accettare l'offerta.

Fekeli si occuperà di Kerem Alì dopo la morte di Mujgan

Le trame della fiction daily turca svelano che Mujgan deciderà di mettere al corrente del suo prossimo trasferimento soltanto Fekeli, al quale chiederà anche la cortesia di badare a Kerem Alì per qualche giorno, così che lei possa sbrigare in tutta tranquillità alcune pratiche a Istanbul.

Ricevuto il benestare di Ali Rahmet, la dottoressa dapprima avrà l'ennesimo e ultimo confronto acceso con Zuleyha e, successivamente, prenderà l'aereo per recarsi nel capoluogo turco.

Peccato, però, che Mujgan non arriverà mai a destinazione, in quanto l'aereo precipiterà e non vi sarà alcun sopravvissuto.

La notizia della morte della nipote di Behice sconvolgerà non poco Fekeli, il quale deciderà di occuparsi in prima persona da quel momento di Kerem Alì, oramai orfano di entrambi i genitori.