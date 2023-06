Le puntate di Terra Amara in onda in questi giorni raccontano uno dei periodi più difficili della vita di Zuleyha. Suo marito è furioso perché crede di essere stato tradito e l'ha allontanata dalla villa e dai suoi figli. Ma quando passerà la rabbia di Demir? Dando uno sguardo alle anticipazioni ci vorrà ancora un po' di tempo, ma quando Zuleyha rischierà la vita per colpa di Mujgan, suo marito le chiederà perdono per tutto il male che le ha fatto. Finalmente, Zuleyha potrà riabbracciare i suoi figli per non lasciarli mai più.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha in terapia intensiva per colpa di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che una volta uscita dal carcere, Zuleyha potrà tornare alla villa. Demir, tuttavia, la accetterà solo come domestica non avendo perdonato il presunto tradimento e non le permetterà ancora di vedere i bambini. Per la signora Altun i guai non saranno affatto finiti, perché oltre all'ostilità del marito dovrà stare attenta a Mujgan, più agguerrita che mai. La nipote di Behice tenderà una trappola nel bosco alla sua rivale con l'intento di ucciderla ed inscenare un suicidio. Da questo scontro, Zuleyha uscirà sconfitta, colpita da un proiettile, e finirà in terapia intensiva. Sarà questa situazione a commuovere Demir e a fargli rendere conto di aver sbagliato tutto.

Anticipazioni prossime puntate: Demir disperato resterà al capezzale di sua moglie

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Zuleyha combattere tra la vita e la morte in terapia intensiva. Nessuno sospetterà di Mujgan, ma tutti penseranno che la donna abbia tentato il suicidio per tutto quello che ha passato con suo marito.

Demir sarà aggredito dai sensi di colpa e si renderà conto di tutto il male che ha fatto a sua moglie fino a quel momento. L'uomo non la lascerà mai sola e quando Zuleyha si risveglierà, dopo diversi giorni di coma, lo ritroverà accanto a sé, in lacrime. Demir si emozionerà quando vedrà gli occhi di sua moglie riaprirsi e tornerà l'uomo innamorato che era un tempo.

Zuleyha sorpresa dalle lacrime di Demir che le prometterà di non separarla mai più dai bambini

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando Zuleyha uscirà dal coma troverà Demir ad aspettarla e sarà sorpresa dalla sua presenza. Presto la donna si renderà conto che tutti pensano che abbia tentato di togliersi la vita e non avrà la forza di raccontare quello che è accaduto. Demir le chiederà perdono in lacrime e le prometterà che da quel momento in poi tutto cambierà: "Non accadrà mai più e ti porterò i tuoi figli", dirà l'uomo, "Perdonami per tutto quello che ti ho fatto". Nel frattempo, Yilmaz ascolterà tutto restando dietro la porta della stanza e deciderà di andare via. Il desiderio più grande di Zuleyha sarà solo quello di riabbracciare i suoi bambini e accadrà presto. Hunkar porterà i nipotini in ospedale e sarà una gioia immensa.