Pelayo lascerà Catalina il giorno delle nozze con una lettera nelle puntate de La Promessa in onda in Spagna. Le anticipazioni rivelano che il conte non se la sentirà di crescere un figlio non suo, ma non avrà il coraggio di dirlo a Catalina di persona. Per la figlia di Alonso, già vestita da sposa e pronta per l'altare, sarà un forte dolore.

Un altro amore per Catalina

Catalina e Pelayo avranno una storia d'amore molto travagliata ma non ci sarà il lieto fine sperato tra loro. Nelle prossime puntate, la figlia del marchese deciderà di chiudere la sua relazione con Pelayo dopo aver scoperto i suoi traffici illegali, ma non smetterà mai di amarlo.

Catalina proverà ad andare avanti con la sua vita, tanto che si lascerà travolgere dalla passione con Adriano, un affittuario delle terre a cui si sentirà molto vicina.

Il pensiero di Pelayo, tuttavia, non abbandonerà mai Catalina che chiederà ad Alonso di far tornare il conte a La Promessa per ricominciare con lui. Pelayo accetterà volentieri una seconda possibilità con Catalina e le cose tra loro sembreranno andare a gonfie vele, ma un altro grosso ostacolo sarà pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai due innamorati.

Catalina confesserà di essere incinta di un altro uomo e questo metterà in crisi Pelayo. Nonostante le rassicurazioni di Catalina sui suoi sentimenti, per il conte sarà molto difficile accettare la dura realtà e chiederà del tempo per riflettere.

La figlia di Alonso chiederà a Pelayo di crescere con lei il suo bambino e formare una famiglia e alla fine lui si lascerà convincere che questa sia la scelta giusta.

La lettera di Pelayo che cambierà tutto

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo ci sarà grande fermento per le tanto attese nozze di Catalina e Pelayo.

Tutti saranno molto felici per l'evento e Cruz in particolar modo vedrà sempre più vicino il suo obiettivo di sbarazzarsi di Catalina grazie al suo matrimonio.

Manuel avrà al suo fianco Jana, ormai diventata la sua fidanzata a tutti gli effetti, e i De Lujan aspetteranno la sposa in sala. Catalina sarà molto emozionata, ma vedrà il suo sogno andare in fumo quando riceverà un biglietto nella sua stanza.

Martina chiederà a sua cugina perché abbia cambiato umore all'improvviso e Catalina spiegherà che si tratta di Pelayo. Quest'ultimo lascerà la sposa a un passo dall'altare, dicendo di non sentirsi pronto a crescere con lei un figlio non suo.

"Sarebbe un matrimonio infelice", scriverà il conte, "Non sarebbe giusto né per te né per me". Catalina sarà distrutta e non riuscirà a smettere di piangere, mentre Alonso sarà furioso con Pelayo.

Pelayo e Catalina sono convinti di sposarsi a breve

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina e Pelayo sono molto felici e stanno organizzando le loro nozze. A causa del loro matrimonio, Maria e Salvador sono stati costretti a rimandare il loro grande giorno per dare la priorità ai nobili.

Cruz si sente sollevata all'idea che presto la figlia di Alonso lascerà La Promessa, mentre l'unica preoccupazione di Pelayo è proteggere Catalina. Il conte, infatti, è tormentato dalle richieste di Cavendish che pretende di ottenere sempre più armi e non ha esitato a minacciarlo. Il conte Pelayo non ha detto nulla a Catalina dei suoi problemi e sta cercando di risolvere da solo la situazione, sperando che Lorenzo possa mediare nel migliore dei modi.