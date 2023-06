La soap opera turca Terra amara continua con la sua messa in onda su Canale 5 con ottimi ascolti.

Nelle prossime puntate, Zuleyha dovrà affrontare un lutto che la distruggerà, visto che Yilmaz avrà un incidente stradale e per lui non ci sarà nulla da fare. Ad approfittare della sua morte sarà Behice, che userà uno stratagemma per non partecipare alla cerimonia. Mujgan piangerà lacrime amare e si renderà conto della perfidia della zia, anche se non potrà fare nulla.

Anticipazioni Terra amara: la morte di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Demir, del tutto inaspettatamente, farà pace con l'eterno rivale Yilmaz.

Ma non solo, visto che concederà il divorzio a Zuleyha. Il piccolo Kerem Ali verrà ricoverato in ospedale a causa di un incidente domestico e Mujgan allerterà immediatamente Yilmaz, che si precipiterà dal bimbo.

A causa dell'alta velocità, Yilmaz perderà il controllo dell'auto e precipiterà in un burrone, con la vettura avvolta tra le fiamme. In quello stesso momento, Demir e Zuleyha passeranno proprio su quella strada e assisteranno all'incidente.

Demir riuscirà a estrarre Yilmaz dall'auto e verrà portato all'ospedale, dove morirà poco dopo circondato dall'affetto dei suoi cari. Le sue ultime parole saranno solo per Zuleyha, la donna che tanto ha amato.

Cukurova in preghiera per l'ultimo saluto a Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha si prodigherà per preparare i funerali al povero Yilmaz, che ha perso la vita proprio quando poteva vivere la sua relazione con lei.

Alla cerimonia funebre parteciperà tutta Cukurova, che sarà in lutto per una perdita così importante.

Mujgan sarà disperata e, almeno per un attimo, metterà da parte la sua rivalità con Zuleyha, unendosi nel dolore insieme a lei e agli altri famigliari e amici di Yilmaz.

Nel frattempo, Behice penserà bene di slogarsi apposta una caviglia per non partecipare al funerale e starsene comoda a casa, pregustando il momento in cui riuscirà a mettere le mani sull'eredità di Yilmaz.

Anticipazioni prossime puntate: Behice senza cuore con Mujgan

Opportuno precisare che dopo la morte di Yilmaz ci sarà un salto temporale in Terra amara e Cukurova, così come i suoi abitanti, sarà molto cambiata. Prima che ciò accada, tuttavia, Sermin si renderà conto di quanto Behice sia perfida.

Una volta che si sarà slogata la caviglia per non partecipare al funerale di Yilmaz, Behice verrà raggiunta nella sua camera da Sermin, che le farà sapere di aver capito tutto: non le interessa nulla di questa perdita, il suo obiettivo è solo quello di mettere le mani su una parte di eredità di Yilmaz. Behice ovviamente respingerà tutte le accuse, ma sarà pronta a tutto per togliere a Mujgan molto denaro, senza cuore e senza pietà.