Nuovo colpo di scena in arrivo a Terra Amara durante le puntate della terza stagione quando il trambusto che si verrà a creare nella villa di Fekeli dopo la notizia dell'incidente di Yilmaz permetterà a Behice a fare una scoperta che le potrà tornare molto utile. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Fikret prenderà in affitto un appartamento appartenuto in passato alla defunta Hunkar. Chiedendo all'intermediario immobiliare di mantenere il massimo riserbo, il nipote di Alì Rahmet aprirà la cassaforte e entrerà in possesso di alcuni documenti.

Questi stessi verranno visionati poi da Behice. A quali risvolti porterà tale scoperta?

La tragica notizia dell'incidente di Yilmaz

Procedono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Behice, che grazie alla sua astuzia farà un'interessante scoperta. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, pur essendo ospite fisso di Fekeli, Fikret deciderà di prendere in affitto un appartamento fuori dal paese chiedendo all'affittuario di non rivelare a nessuno la sua identità. Un volta entrato in casa, il giovane avrà tra le mani i documenti, contenuti nella cassaforte, con cui mesi prima Yilmaz aveva venduto a Hunkar gran parte delle sue proprietà in cambio di una grossa somma di denaro.

Tale transazione era legata al desiderio di Akkaya di avere denaro liquido per poter affrontare il viaggio e la nuova vita con Zuleyha, anche se poi la fuga si era rivelata fallimentare.

Fikret deciderà di mantenere il segreto in attesa di capire come sfruttare l'informazione a suo vantaggio, ma ben presto la notizia dell'incidente che porterà Yilmaz in fin di vita sconvolgerà la vita a tutti gli abitanti di casa Fekeli.

Infatti, dopo aver passato l'intero pomeriggio con Mujgan e il figlio di quest'ultima reduce da una caduta dal divano, Fikret rientrerà a casa dove tutti verranno informati sulla salute di Akkaya. La dottoressa sarà sconvolta dalla notizia e temerà di perdere per sempre Yilmaz.

La scoperta di Behice

Mentre Mujgan deciderà di far pace con Yilmaz chiedendogli scusa per tutte le cattiverie commesse, Behice penserà bene di prendere le chiavi dell'auto di Fikret per recuperare un oggetto appartenente ad Alì Rahmet che la madre avrà precedentemente dimenticato.

Una volta in auto, la perfida donna comincerà a rovistare e avrà la possibilità di rinvenire i documenti di cui Fikret era entrato in possesso. Behice non potrà completare la lettura dei documenti per via di un trambusto che si verificherà in villa e che richiamerà la sua attenzione.