Si prevedono ancora tanti colpi di scena nella soap opera turca Terra Amara. Le anticipazioni raccontano che prossimamente Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) lotterà tra la vita e la morte a causa di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova).

Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) invece sarà sull’orlo della disperazione totale dopo aver perso tutto ciò che possedeva.

Trame turche, Terra amara: Mujgan attenta alla vita di Zuleyha, Demir chiede perdono alla moglie

Nelle puntate della soap che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset nei prossimi giorni, Zuleyha tornerà in libertà dopo essere finita in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere il marito Demir (Murat Unalmis).

Quest’ultimo consentirà alla moglie di vivere alla tenuta, ma la tratterà come una domestica con la convinzione che lo abbia tradito con l’ex fidanzato Yilmaz (Ugur Gunes). Purtroppo Yaman continuerà a impedire ad Altun di rivedere i figli Adnan e Leyla.

Intanto la protagonista principale dovrà fare attenzione anche alla sua acerrima nemica Mujgan, la quale le tenderà una trappola nel bosco per farla fuori. Quest’ultima dopo aver spinto Zuleyha a mettere fine alla propria esistenza tenterà di ucciderla ferendola gravemente con uno sparo: la situazione per la moglie di Demir sarà piuttosto seria, dato che finirà in ospedale in terapia intensiva. Il ricco imprenditore si lascerà andare a un pianto disperato al capezzale della consorte.

Quando Zuleyha uscirà dal coma, Yaman, assalito dai sensi di colpa per averle procurato tanta sofferenza, oltre a chiederle perdono in lacrime le prometterà di non separarla più dai figli: ad assistere alla scena sarà Yilmaz, il quale non vedrà l’ora di ricongiungersi con la propria amata.

Sermin chiede aiuto al sindaco della città, Betul viene arrestata

Al centro della scena nei futuri episodi ci sarà anche Sermin, la quale si troverà in una difficile situazione economica. Tutto avrà inizio quando Betul (İlayda Çevik) dopo essere tornata da Parigi tenterà di uccidere Zuleyha, ma ad avere la peggio sarà la new entry Hakan (İbrahim Çelikkol), che perderà la vita dopo aver fatto da scudo con il suo corpo alla propria amata.

A questo punto Betul sparirà nel nulla per sfuggire all’arresto, mentre sua madre Sermin all’improvviso perderà tutti i suoi averi.

Per poter vivere la parente degli Yaman non avrà altra scelta oltre a quella di lavorare in una città lontana da Cukurova e desolata. Dagli spoiler si evince che la dark lady con le lacrime agli occhi chiederà aiuto a Lütfiye, il sindaco della città, il quale la farà assumere come spazzina. Infine Betul all’insaputa della madre farà i conti con la giustizia, dato che dovrà scontare 24 anni di detenzione.