Le nuove anticipazioni di Terra amara su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per un triste epilogo legato alla storia d'amore che vede protagonisti Yilmaz e Zuleyha.

I due avranno finalmente la possibilità di poter stare insieme e amarsi, ma un inaspettato incidente stradale cambierà per sempre le sorti delle loro vite.

Per Zuleyha arriverà così il momento di dire addio per sempre al grande amore della sua vita.

Yilmaz muore tra le braccia di Zuleyha: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il trionfo dell'amore tra Yilmaz e Zuleyha.

I due riusciranno finalmente a separarsi dai rispettivi partner, ma ben presto questa ritrovata serenità si trasformerà in una tragedia.

Yilmaz si ritroverà coinvolto in un incidente stradale che si rivelerà fatale. Dopo essere stato sottoposto a un intervento di chirurgia, non riuscirà a salvarsi e morirà tra le braccia della sua amata Zuleyha, che nel frattempo non lo ha lasciato solo neppure per un istante.

Demir desolato e provato per la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la notizia della morte di Yilmaz si abbatterà come un fulmine a ciel sereno sulle vite degli abitanti di Cukurova.

Tutti saranno sorpresi e desolati da questo lutto inaspettato, che sconvolgerà la comunità e finirà per colpire profondamente anche Demir.

Nel giorno in cui si svolgerà il funerale di Yilmaz, Demir non potrà fare a meno di vedere la desolazione e la disperazione della moglie e in parte si sentirà in colpa per aver osteggiato a lungo il loro grande amore.

Adnan e Zuleyha seppelliscono Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Il momento più duro, però, arriverà quando ci sarà l'ultimo saluto a Yilmaz.

Spetterà a Zuleyha deporre dei fiori sulla bara del suo amato e lo stesso gesto verrà fatto poco dopo anche dal piccolo Adnan.

Il bambino, frutto del grande amore tra Yilmaz e Zuleyha, si ritroverà così a dover dire addio per sempre a quel padre che ha conosciuto "troppo tardi", dato che per tanto tempo il bambino ha creduto di essere figlio di Demir.

Spetterà a loro due seppellire Yilmaz e dargli così un saluto finale.

Si chiuderà così una delle storie d'amore più belle e appassionanti raccontate nella soap opera pomeridiana trasmessa su Canale 5 in grado di appassionare ogni giorno una media di quasi tre milioni di spettatori, arrivando a toccare anche punte del 27% di share.