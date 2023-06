Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 3 al 7 luglio, confermano un inaspettato retroscena sul nuovo primario del San Filippo, Luca De Santis. A quanto pare quest'ultimo, nonostante le premesse sembrassero indicare tutt'altro, si mostrerà molto dispotico e severo con il suo staff o, almeno, con parte di esso.

In particolare a finire nel mirino del medico saranno la dottoressa Graziani e l'infermiera Ada. Questa nuova difficile situazione sul posto di lavoro finirà per far avvicinare le due ragazze che scopriranno inoltre di avere un interesse comune.

Renato viene dimesso

Il ricovero in ospedale per il malore di Renato Poggi (Marzio Honorato) metterà Rossella in cattiva luce con Luca (Luigi Di Fiore). Non è chiaro se il primario accuserà la giovane di superficialità o se le motivazioni saranno altre, ma sta di fatto che il dottor De Santis inizierà a infierire sulla dottoressa Graziani. Tra i due le cose sul lavoro andranno sempre peggio e Luca finirà per demansionare Rossella, limitandone i compiti in corsia. Nel frattempo, Ornella (Marina Giulia Cavalli) proverà invano a prendere le difese della sua pupilla mentre persino Michele (Alberto Rossi) proverà a chiedere all'amico spiegazioni sul suo insolito comportamento severo nei confronti di sua figlia.

Renato verrà poi dimesso, ma il rapporto tra la dottoressa Graziani e il suo primario andrà sempre peggio. Rossella patirà molto l'eccesiva rigidità di Luca che, a quanto pare, avrà un atteggiamento simile anche con l'infermiera Ada (Annalisa Pennino). Avere un nemico comune avvicinerà molto le due ragazze che inizieranno a frequentarsi anche al di fuori del reparto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 luglio: la dottoressa Graziani viene sminuita da Luca

Rossella e Ada si troveranno a conversare amabilmente al Vulcano quando l'infermiera resterà colpita dall'avvenenza di Nunzio. Ross, divertita dalla situazione, spingerà l'amica a farsi avanti e, allo stesso tempo, rivelerà allo chef che ha fatto colpo sulla ragazza.

Nunzio sembrerà piuttosto infastidito dall'accaduto e quando vedrà le due tornare alla carica in serata le eviterà e si mostrerà seccato davanti alle frecciatine di Ross.

Un posto al sole, trame 3-7 luglio: Nunzio e Rossella si baciano di nuovo

Rossella, sorpresa dal comportamento di Nunzio, seguirà il ragazzo in cucina per chiedere spiegazioni ed è qui che i due si riavvicineranno. Durante la piccola discussione sul comportamento inopportuno di Ross, i due si si ritroveranno faccia a faccia e scatterà nuovamente un bacio.