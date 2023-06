Züleyha e Yilmaz insieme come una famiglia. Succederà presto in Terra Amara, proprio quando il giovane scoprirà che Adnan in realtà è suo figlio. Sarà un momento tanto atteso e avrà luogo grazie alla complicità di Gülten, che aiuterà Yilmaz a organizzare l'incontro con Züleyha e il bambino.

Yilmaz promette di stare cauto per il bene di Adnan

Yilmaz scoprirà proprio da Züleyha che Adnan è suo figlio. Lui all'inizio si arrabbierà e le intimerà di portarle via il bambino. La ragazza non ci starà, così lo minaccerà: se proverà a creare problemi nella vita del suo bambino, lei si toglierà la vita.

Allora Yilmaz farà un passo indietro e le prometterà di tenere il segreto per sé, e di non fare nulla che possa nuocere la serenità di Adnan.

In villa arriva la notizia della morte di Hatip

A ogni modo, quando Yilmaz verrà a sapere la verità, il suo desiderio sarà solo uno: poter trascorrere del tempo con il figlio. Così farà finta di andare nella sua vecchia casa, la piccola villa, ma in realtà sarà solo un modo per scrutare il bambino mentre gioca in giardino.

Dovrà stare attento a non farsi notare, visto che Hünkar e Demir sono nella villa, ma inaspettatamente arriverà una notizia. Hatip è stato rinvenuto morto, così Demir si recherà in città per incontrare gli altri membri della camera di commercio, mentre Hünkar andrà da Naciye per porgerle le sue condoglianze.

Gülten diventa la fidata complice di Yilmaz

Züleyha, da poco dimessa dall'ospedale, sarà sola in casa così, grazie a Gülten, Yilmaz riuscirà a farsi raggiungere dalla sua ex e il bambino nella piccola villa. Sarà un momento molto commovente, Yilmaz non riuscirà a non baciare e abbracciare il bambino, e anche Gülten vedendo per la prima volta il ragazzo insieme a Züleyha e Adnan farà fatica a trattenere le lacrime.

Gülten li lascerà da soli e Züleyha inizierà a raccontare a Yilmaz alcune curiosità. Anche se al bambino è stato dato il nome di Adnan, lei quando si trova da sola in casa lo chiama Yilmaz.

Züleyha teme che Yilmaz non possa perdonarlo

I due ragazzi avranno anche modo di parlare del segreto sulla paternità di Adnan tenuto nascosto a Yilmaz per tanto tempo.

Lei temerà che il ragazzo non possa perdonarla, ma Yilmaz sarà chiaro: Züleyha non ha nulla da farsi perdonare vista la tremenda situazione vissuta a causa di Hünkar e Demir.

A ogni modo Yilmaz sarà distratto a causa del piccolo Adnan, la gioia di averlo finalmente tra le sue braccia non ha prezzo. Vorrebbe stargli accanto e non separarsi mai, così Züleyha gli farà una promessa: se sarà paziente e soprattutto cauto, riusciranno a incontrarsi spesso, devono solo non rischiare di fare un passo falso, perché la furia di Demir potrebbe essere indomabile.