Nell'ultima puntata di Endless love, Kemal cercherà di salvare Nihan dalla prigionia di Emir. Sarà una sfida impossibile da affrontare, visto che la ragazza si troverà in mezzo a un campo minato. Alla fine, Kemal riuscirà nel suo intento: salverà Nihan, sacrificando però la sua vita. Deciderà di portare con sé Emir, facendolo morire insieme a lui nell'esplosione, un gesto che, secondo Kemal, dovrebbe rasserenare Nihan. Tuttavia, la ragazza non potrà fare altro che disperarsi per ciò che sta accadendo.

Kemal cerca di salvare Nihan e incastrare Emir negli ultimi minuti di Endless love

Negli ultimi minuti di Endless love, Kemal sarà convinto che il suo coraggio lo porterà a salvare la vita di Nihan e a sbattere in carcere Emir. Ormai, sia lui che Hakan credono di averlo in pugno, il problema è che Emir ha rapito Nihan e non vorrà dire in quale luogo l'abbia nascosto. Perlomeno, sarà disposto a parlare, ma solo con Kemal, e per questo gli farà una proposta: lui gli rivelerà dove si trova Nihan, in cambio dovrà evitare che finisca in prigione. Kemal ne parlerà con Hakan, che sarà piuttosto scettico. A quanto pare, Emir sarà disposto a portarlo nel luogo in cui si trova la ragazza. Alla fine, Hakan gli darà il suo appoggio, a patto che Kemal si faccia seguire di nascosto dalla polizia.

La sfida impossibile per salvare Nihan

Kemal accetterà, ma Emir cambierà le carte in tavola. Non si recheranno nel luogo con l'auto di Kemal, ma ne cambieranno una lungo il tragitto. Dopo svariati chilometri, Kemal riuscirà a trovare Nihan, ma la situazione sarà più complicata del previsto. Nihan si troverà in un precipizio, legata mani e piedi e circondata di mine.

Kemal non potrà avvicinarsi, potrebbe innescare una mina e uccidere sia lui che Nihan.

Quando anche Emir giungerà, Kemal lo supplicherà di mettere in salvo almeno Nihan. Tuttavia, la cosa non sarà proprio facile, perché il campo minato, organizzato da Baran, sarà così ben strutturato da rendere difficile salvarsi.

Cosa dice Kemal a Nihan prima di morire

Alla fine, Emir riuscirà a salvare Nihan, ma lui e Kemal resteranno intrappolati. Arriveranno gli artificieri in loro soccorso, ma non avranno buone notizie per Nihan: tra tutte le mine installate, solo quella accanto a Emir potrà essere disinnescata.

Kemal e Nihan si renderanno conto che non c'è niente da fare. Soprattutto la ragazza si lascerà andare a un pianto disperato, certa che senza Kemal non potrà vivere. Se la prenderà con tutti, compreso Hakan, accusandolo di non aver fatto abbastanza per salvare Kemal. Alla fine, la colpa di tutto, sarà solo di Emir.

Kemal non vorrà che Emir se la cavi facilmente, così, quando lui gli passerà davanti per salvarsi, Kemal lo bloccherà: vorrà farlo morire insieme a lui. Prima di muovere il piede, azionando così la mina, Kemal vorrà che Hakan porti Nihan via, non prima di averle detto un'ultima frase: "Nihan, amore mio, sorridi, ti sto liberando per sempre da Emir".