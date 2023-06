In Terra Amara Züleyha si farà coraggio e svelerà a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan. Una rivelazione che lo lascerà attonito e allo stesso tempo furente. Come può avergli nascosto per tutto questo tempo la realtà dei fatti?

Züleyha e la resa dei conti con Yilmaz

Züleyha si troverà in ospedale, dopo che Müjgan l'ha colpita accidentalmente con un colpo d'arma da fuoco e la sua testa sarà piena di pensieri. In quell'incidente sarebbe potuta morire: chissà se le succedesse qualcosa se Yilmaz verrebbe a sapere che Adnan è suo figlio.

Sarà decisa a dirgli subito la verità, così chiederà a Gülten di portare Yilmaz in ospedale: ha bisogno di parlargli.

Il giuramento di Yilmaz

Gülten accoglierà la richiesta dell'amica: porterà Yilmaz in ospedale e li lascerà soli. Lui sarà disperato, perché crederà che la ragazza abbia provato a togliersi la vita. "Hai mai pensato ai tuoi figli?", le dirà Yilmaz sconsolato, ma la ragazza non avrà tempo per parlare di queste cose.

"Yilmaz, devo dirti una cosa", dirà Züleyha, però prima gli chiederà di fare un giuramento: vuole che giuri su Kerem Ali che non farà nulla dopo la rivelazione che vuole fargli. Yilmaz giurerà, ma alla ragazza non basterà: deve promettere che non si arrabbierà con lei e che non le chiederà conto di nulla. Yilmaz le stringerà la mano: non si è mai arrabbiato con lei e non potrebbe farlo mai.

Sicura di tutto, Züleyha passerà "all'attacco".

La rabbia di Yilmaz

"Yilmaz, Adnan è tuo figlio. Sei tu il padre biologico", con poche parole Züleyha sarà capace di rivoluzionare la vita del giovane. "Cosa stai dicendo Züleyha", risponderà Yilmaz con un tono abbastanza accesso e con l'espressione stupefatta.

"Me l'hai nascosto per tutto questo tempo.

Come ha potuto farmi questo?", le risponderà quando Züleyha proverà a spiegargli la realtà dei fatti. "Mio Dio che donna ho amato", continuerà a ripetere Yilmaz, che ormai proverà davvero una scarsa fiducia nei confronti della giovane.

'Dovresti vergognarti', Yilmaz duro con Züleyha

Züleyha proverà a spiegargli che aveva paura, che temeva che Demir potesse farle qualcosa di brutto, ma Yilmaz non rispetterà il giuramento e si arrabbierà aspramente con lei.

"Pensi che non avessi potuto proteggerti? Non hai mai creduto che avresti potuto fidarti di me?", le chiederà Yilmaz, ma la ragazza gli ribadirà che Demir l'aveva minacciata: se avesse svelato la cosa avrebbe ucciso entrambi.

Quando Yilmaz capirà che Demir sa di non essere il padre di Adnan, e verrà anche a conoscenza dei sotterfugi di Hünkar, andrà fuori di testa. "Dovresti vergognarti", griderà a Züleyha. Un brutto colpo per Yilmaz, che potrebbe essere pronto a tutto per stare vicino al figlio.