Terra amara rinnova il suo appuntamento anche giovedì 8 e venerdì 9 giugno. In queste due giornate la soap opera turca andrà in onda al solito orario delle 14.05 circa, ovvero al termine di Beautiful.

Arriverà il giorno dell'udienza e una parola di Demir potrà liberare o inchiodare Zuleyha, per questo motivo tutta Cukurova resterà col fiato sospeso. Yaman, infatti, si ridesterà dal coma e avrà modo di ascoltare una conversazione fra la moglie e il suo rivale Yilmaz.

Nel frattempo Mujgan supplicherà il marito a ripensarci sul divorzio, ma Yilmaz la sfratterà di casa.

La dottoressa, completamente distrutta, prenderà una decisione a dir poco drammatica.

Anticipazioni di Terra amara dell'8 giugno

La lontananza dai suoi bambini, non farà altro che accentuare la sofferenza di Zuleyha. La donna, purtroppo continuerà a ritrovarsi rinchiusa dietro le sbarre a causa dell'accusa di tentato omicidio ai danni del marito Demir, ridotto in coma. Grazie alla suocera Hunkar, che in una recente vista le aveva promesso di portarle Leyla e Adnan, Zuleyha potrà rivedere i figli. In seguito accadrà un episodio particolare. Nel dettaglio, Altun andrà in escandescenze e finirà per aggredire una sua compagna di prigione. Demir, frattanto, riaprirà gli occhi e uscirà ufficialmente dal coma.

Demir origlia una conversazione fra la moglie e Yilmaz

Pur essendo fuori pericolo, Demir Yaman si rifiuterà di aiutare la moglie a uscire dal carcere, In seguito Demir sarà messo al corrente dell'incontro avvenuto fra Yilmaz e Zuleyha, per questo si fionderà in carcere, finendo per origliare una conversazione fra i due ex.

Spazio anche ad Hatip nelle nuove puntate di Terra Amara.

Con la speranza di trascorrere una tranquilla serata, l'uomo si recherà a far visita all'amante Sermin. Peccato che la donna lo metterà con le spalle al muro attraverso un ultimatum: o divorzia da Naciye oppure potranno smettere di frequentarsi.

Terra amara, spoiler 9 giugno: Mujgan scrive una lettera di addio prima di compiere un gesto estremo

Yilmaz avrà tutta l'intenzione di divorziare, ma Mujgan lo supplicherà di concederle un'altra opportunità. Le parole della dottoressa cadranno nel vuoto visto che Akkaya, non solo non le darà retta, bensì arriverà al punto di cacciarla dalla loro abitazione. Disperata, e incapace di andare avanti senza Yilmaz, Mujgan scriverà una lettera d'addio prima di compiere un gesto estremo.

Intanto il giorno dell'udienza di Zuleyha arriverà e soltanto una parola positiva di Demir potrà liberare la donna dalle catene del carcere. Il capofamiglia Yaman si farà attendere e quando arriverà saranno tutti con il fiato sospeso: salverà la moglie oppure la inchioderà?