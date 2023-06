Lo scorso 4 giugno hanno festeggiato quattro mesi d'amore ma c'è ancora qualche fan di U&D che non crede alla coppia formata da Ida e Alessandro. Stanca di essere etichettata come una persona che si fa mantenere dal compagno benestante, in queste ore Platano ha preso parola sui social network e si è scagliata contro gli hater. La dama del Trono Over ha ribadito di essere innamorata del fidanzato e di non avere bisogno dei soldi di nessuno.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre i fan di U&D discutevano della rivoluzione che potrebbe esserci nel pubblico (si parla del possibile arrivo di figuranti per evitare la diffusione di anticipazioni), una storica protagonista del Trono Over prendeva parola sui social network per fare chiarezza su un paio di punti.

Dopo aver trascorso un romantico weekend al mare con il compagno, Ida Platano si è imbattuta in qualche commento poco carino: tra i follower della dama, infatti, c'è chi pensa che stia con Alessandro solo per interesse, ovvero per poter viaggiare e fare la bella vita.

Se in passato non ha replicato a questi attacchi, il 5 giugno la bresciana ha deciso di esporsi con un video che ha caricato su Instagram mentre il fidanzato era al lavoro.

La smentita della 'regina' di U&D

Dopo aver dato il buongiorno ai fan che lei chiama "belli miei", Ida ha detto: "Voglio aprire e chiudere una parentesi".

"Mi sono stancata di leggere certi commenti dopo mesi e mesi. Sono stanca di chi dice che sto con Alessandro solo per...

No!", ha sbottato la dama di U&D Over sui social network.

La parrucchiera ha reagito male alle frecciatine di quei follower che continuano a pensare che si sia fidanzata con Vicinanza soltanto per convenienza, ovvero per poter vivere agiatamente tra gite in barca e cene in ristoranti di lusso.

"Mi sono sempre mantenuta da sola, non ho bisogno di nessuno per fare determinate cose", ha aggiunto Platano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 5 giugno.

A chi la accusa di aver lasciato il dating-show in coppia esclusivamente per poter fare la bella vita, dunque, la bresciana ha risposto per le rime, precisando che a legarla all'imprenditore di Salerno è un sentimento sempre più forte.

Amore a gonfie vele lontano da U&D

"Sto con Alessandro perché lo amo, da sempre", ha proseguito Ida nella risposta a quelle persone che pensano si faccia mantenere dal compagno.

Nel ribadire il sentimento che prova per il cavaliere con il quale fa coppia fissa da sette mesi, Platano ha aggiunto: "Io l'ho scelto e non per interesse".

Rivolgendosi direttamente agli scettici, poi, la parrucchiera ha concluso: "Cambiate commenti, altrimenti diventa una cosa noiosa".

Insomma, la dama del Trono Over non ci sta a passare per una donna che sfrutta il fidanzato, anche perché ha un'attività tutta sua e sta crescendo il figlio Samuele da sola da più di 10 anni.

Nei video che ha postato su Instagram il 5 giugno, Ida non ha parlato di Riccardo e del video social con il quale ha punzecchiato lei ed Alessandro di recente. Il protagonista di U&D, infatti, nei giorni scorsi ha pubblicato un breve filmato con protagonista una rana (il simbolo della coppia Platano-Vicinanza) e ha scritto: "Fino a ora ne avevo solo sentito parlare".

I piccioncini, però, stavolta non hanno replicato alla frecciatina di Guarnieri, anzi hanno preferito godersi il weekend tra gite in barca, cene romantiche e passeggiate nei luoghi dopo l'imprenditore è cresciuto.

Domenica scorsa, inoltre, i due hanno festeggiato i primi sette mesi insieme: era il 4 novembre quando Ida ha lasciato lo studio con quello che poi sarebbe diventato l'uomo della sua vita.