Le anticipazioni della soap opera turca Terra Amara riservano grosse sorprese. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 25 giugno su Canale 5, Hunkar sarà assai determinata a voler salvare Züleyha (Hilal Altınbilek), così distruggerà il filmato che potrebbe incriminarla.

Nel frattempo Sabahattin costringerà Sermin a presentarsi in procura per confessare che è stata lei a incastrare Julide. In seguito Mujgan confiderà a Behice che vorrebbe "vedere Züleyha Altun morta", così potrà avere via libera con Yilmaz. Behice prenderà molto seriamente le parole della nipote e organizzerà a sua insaputa, un losco piano ai danni di Züleyha: la donna si travestirà da infermiera, con l'intento di entrare in ospedale e uccidere la giovane Altun.

Terra amara: puntate dal 19 al 25 giugno: Behice aggredisce Züleyha

Nelle puntate di Terra amara, trasmesse dal 19 al 25 giugno, Behice si recherà in ospedale e aggredirà Züleyha all'improvviso: dopo la vicenda la giovane Altun denuncerà immediatamente il fatto ai dottori, ma purtroppo nessuno le crederà, anzi sosteranno che la donna abbia avuto soltanto un brutto incubo.

Nel frattempo Behice tornerà a casa: Muigan noterà subito un graffio sul viso di sua zia. Poco dopo Yilmaz verrà a scoprire dell'aggressione a Züleyha e andrà su tutte le furie, così si precipiterà in ospedale, per accertarsi delle condizioni della sua amata. Fortunatamente, la ragazza sarà dimessa, ma dovrà tornare in prigione.

In seguito Züleyha incontrerà Yilmaz e deciderà di omettergli la verità sulla vicenda: la giovane, infatti, dirà all'uomo di non essere stata aggredita, ma di aver fatto un brutto sogno.

Mujgan accusa Behice di aver tentato di uccidere Züleyha

La situazione si farà sempre più tesa alla tenuta. Nel frattempo Mujgan accuserà apertamente sua zia Behice di aver tentato di uccidere Züleyha, ma questa reagirà con indignazione e minaccerà di andarsene.

Mentre la famiglia si disgregherà ogni giorno di più, la piccola Uzum si preparerà con gioia, per il suo primo giorno di scuola.

Dopo il tentato omicidio di Züleyha da parte di Behice, la situazione sembrerà precipitare. Demir vorrà vendere le azioni della raffineria a Vedat, ma quest'ultimo resterà vittima di un incidente che, in realtà, sarà orchestrato dai loschi individui di Ankara, per indurre l'imprenditore a vendere le azioni, tramite un intermediario sconosciuto.

Demir ritira le accuse contro Züleyha

Fekeli riuscirà a convincere Hunkar a dissuadere Demir, dal vendere la raffineria agli uomini di Ankara, ma non sarà finita qui. Nel frattempo Züleyha sarà disperata, poiché non potrà né vedere, né avere notizie dei suoi figli.

All'improvviso, però, grazie all'intervento di Hunkar, Demir deciderà di ritirare le accuse contro Züleyha, sarà così che la donna riuscirà finalmente a tornare alla villa e a ricongiungersi ai suoi bambini. La felicità durerà poco, poiché Demir costringerà Züleyha a fare la domestica, umiliandola continuamente.

Behice, invece, inizierà a insinuare il dubbio in Mujgan che Züleyha rappresenta ancora un grosso problema, per lei e per la sua famiglia con Yilmaz.

Mujgan chiede a sua zia di tornare a Istanbul

Mujgan si renderà conto che le continue insinuazioni della zia le stanno facendo perdere il lume della ragione, così chiederà alla donna di tornare ad Istanbul quanto prima. Frattanto Altun confesserà a Hunkar che Behice ha tentato di ucciderla mentre era ricoverata in ospedale.

Behice, intanto, consegnerà una lettera a sua nipote, nella quale l'ex sarta confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio: dopo aver letto la missiva, la dottoressa sarà assai preoccupata e prenderà una drastica decisione.

Mujgan si fingerà Yilmaz e darà appuntamento a Züleyha nei boschi e la proverà a costringere a impiccarsi, minacciandola con una pistola. La giovane Altun continuerà a discolparsi, dicendo di non aver mai scritto alcuna lettera, ma non verrà creduta.