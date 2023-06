Le anticipazioni sulla terza stagione di Terra Amara, in programma da luglio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per diversi colpi di scena. Le sorprese non mancheranno, con Zuleyha che si ritroverà ad affrontare un lutto che segnerà profondamente la sua esistenza.

Yilmaz e Zuleyha felici insieme: anticipazioni Terra amara terza stagione

Le anticipazioni sulle nuove puntate della terza stagione di Terra amara rivelano che tra Yilmaz e Zuleyha trionferà l'amore. I due, infatti, riusciranno ad ottenere il divorzio dai rispettivi coniugi: sia Demir che Mujgan si renderanno conto di non poter più ostacolare questo rapporto e questo sentimento che hanno sempre coltivato e portato avanti in maniera clandestina.

Di conseguenza, Yilmaz e Zuleyha potranno finalmente essere liberi di viversi la loro storia d'amore ma le cose non andranno per il meglio. Infatti, nel momento in cui i due progetteranno la loro vita di coppia insieme, si verificherà un incidente che ne stravolgerà le esistenze.

La morte di Yilmaz sconvolge Zuleyha: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Gli spoiler di Terra amara evidenziano che Yilmaz si metterà al volante dopo aver saputo che suo figlio ha avuto un incidente con l'auto e, preoccupato, finirà a sua volta coinvolto in un sinistro stradale.

Le condizioni di salute del ricco imprenditore fin da subito desteranno preoccupazione, e quando i medici lo porteranno in ospedale si renderanno conto che bisogna sottoporlo ad una delicato intervento.

I medici spereranno così di potergli salvare la vita ma, in realtà, Yilmaz non sopravviverà all'operazione e morirà dopo aver salutato per sempre la sua amata.

Zuleyha non resta sola dopo la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara terza stagione

Si aprirà un periodo buio nella vita di Zuleyha: la morte di Yilmaz finirà per devastare il cuore della sua amata, la quale si ritroverà a dover crescere i suoi due amati figli.

Tuttavia, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Zuleyha non resterà sola a lungo: presto, infatti, potrà contare sul sostegno e sul supporto di Demir. L'ex marito deciderà di darle una mano e la inviterà a tornare di nuovo presso la tenuta Yaman dove potrebbe sentirsi meno sola.

Un invito che la donna accetterà anche se, fin dal primo momento, preciserà di non voler affatto ricucire lo strappo sentimentale con Demir, dato che considera il loro matrimonio ormai morto e sepolto.