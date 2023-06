Le puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 molto presto ospiteranno un nuovo personaggio: Fikret, il nipote di Fekeli. Il ragazzo porterà scompiglio nelle vicende di Çukurova, ma soprattutto nella vita di Demir. Perché nessuna della famiglia Yaman sa che in realtà il giovane è il figlio illegittimo di Adnan Yaman.

Fikret e la sete di vendetta nei confronti della famiglia Yaman

Fekeli si convincerà di avere un unico erede: Yilmaz. Questo perché sia la moglie che i figli sono morti da più di vent'anni. A un certo punto vorrebbe anche adottarlo legalmente, ma il ragazzo rifiuterà per rispetto del padre che l'ha cresciuto a Istanbul.

Tuttavia le cose potrebbero ben presto cambiare, perché a Çukurova arriverà un personaggio pronto a sconvolgere non solo la vita di Fekeli, ma soprattutto quella di Demir.

Fikret arriva dalla Germania

A Çukurova arriverà Fikret, il nipote di Fekeli che per anni ha vissuto in Germania. Con lo zio non aveva dei rapporti, visto che Fekeli non sapeva nemmeno se il giovane fosse ancora vivo. Non riuscirà nemmeno a capire perché, dopo tanto tempo, abbia deciso di rientrare in Turchia, che si sia cacciato in qualche guaio?

In realtà sarà anche così, perché a causa di alcuni problemi con una società fondata con un amico, Fikret si ritroverà ad assumere un'altra identità e a fuggire dalla Germania. Il suo rientro, però, sarà anche dettato dal desiderio di vendetta.

Fikret è il figlio illegittimo di Adnan

A Çukurova tutti sanno che il marito di Hünkar, Adnan, in passato ha avuto diverse amanti. Una di queste è Sevda, che molto presto debutterà anche nelle puntate in onda su Canale 5, ma nella lista delle ex figura anche la madre di Fikret e da questa relazione extra coniugale è nato proprio il giovane.

Solo che Adnan Yaman non ha mai voluto prendersi le responsabilità di padre, anzi non ha consentito a madre e figlio di vivere a Çukurova, forse anche temendo che potesse nascere l'ennesimo scandalo.

Fekeli scopre la verità

Fikret, però, vorrà la sua vendetta e visto che Adnan è passato a miglior vita, sfogherà tutta la sua rabbia contro Demir con l'intenzione di farlo fuori.

In questa battaglia al suo fianco avrà Ümit, una sorta di flirt che lo aiuterà ad avvicinare Demir e a incastrarlo, anche se alla fine la complice darà qualche problema, visto che si prenderà una bella batosta, a tratti ossessiva, per il giovane Yaman.

Fekeli sarà il primo a scoprire del reale motivo per cui il nipote arriverà a Çukurova e accadrà perché il guardiano del cimitero gli svelerà che il ragazzo ha distrutto la lapide di Adnan Yaman. Proverà a stargli vicino, ad aiutarlo a controllare la rabbia e la sua sete di vendetta, ma la cosa non sarà per niente facile.