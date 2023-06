Demir e Züleyha saranno a un passo dal divorzio in Terra Amara. Lui capirà che Züleyha non si arrenderà fino a quando non riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Yilmaz, così deciderà di lasciarla andare. Per Demir non sarà per niente facile: dopo la perdita della madre, sta perdendo la moglie e il figlio, anche se non legittimo, così sarà disposto a concedere il divorzio a una condizione, che non verrà ben accolta da Züleyha.

La dura decisione di Demir

Una conversazione tra Züleyha, Yilmaz e Müjgan susciterà tanti dubbi in Demir. Perché in quell'occasione sentirà la moglie parlare con trasporto dell'amore che prova per Yilmaz e del fatto che Müjgan soffra tanto per questo.

Il tutto avverrà dopo che Züleyha proverà a fuggire nuovamente con il suo ex, un tentativo che fallirà miseramente.

Demir penserà alle parole della moglie e al fatto che forse non può più fare niente per tenerla accanto a sé. Così si deciderà a parlarle e a farle la proposta che probabilmente non si sarebbe mai aspettato di fare.

Demir concede il divorzio, ma a una condizione

Züleyha crederà che Demir la voglia punire per la fuga, magari portandole via i bimbi, ma non sarà così. Lui sarà sincero con lei e le dirà: "Rinuncio a te Züleyha, anche se non rinuncerò mai ad amarti. Divorziamo". Züleyha stenterà a credere alle parole di Demir, ma allo stesso tempo non riuscirà a nascondere la felicità.

"Meriti di essere felice", continuerà a dirle, ma lui sarà disposto a divorziare a una condizione: Leyla deve rimanere a vivere a Villa Yaman insieme a lui.

"Ma morirei se mi separassi dalla mia bambina, non portarmi via Leyla, per favore", gli supplicherà Züleyha, ma Demir sarà chiaro: "Non ho intenzione di separarti dalla bambina, Leyla crescerà qui in villa insieme a me e Sevda, ma tu potrai venire a trovarla ogni volta che vorrai".

Züleyha accetta la richiesta di Demir

Züleyha proverà a insistere, ma Demir le dirà che non può prendergli tutto: "Ci sono quattro persone nel mio cuore: mia madre, tu, Adnan e Leyla. Mia madre è morta, è ora sto perdendo anche te e Adnan, non portarmi via anche Leyla. Fammi avere un motivo per svegliarmi la mattina".

Alla fine Züleyha si arrenderà, e accetterà le condizioni di Demir e anche un'altra richiesta: permettergli di vedere ancora Adnan.

"Lo vedrai, l'hai cresciuto, non ti separerei mai da lui, non preoccuparti", gli confermerà Züleyha, e da quel momento in poi per i due inizierà una nuova era. Demir parlerà subito con l'avvocato Hayati per avviare le pratiche del divorzio, così Züleyha sarà finalmente libera di vivere la sua storia d'amore con Yilmaz, lontano da Demir, che oltre a Leyla le ha donato solamente sofferenza.