Da quando, nella mattinata di lunedì 12 giugno, è stata resa nota la morte di Silvio Berlusconi, tutta la programmazione delle reti Mediaset e non solo è andata incontro a diverse sostanziali modifiche.

Per ricordare attraverso servizi e racconti di coloro che hanno vissuto accanto all'ex Presidente del Consiglio, largo spazio è stato dato a Speciali del Tg5 che si sono susseguiti durante il giorno e la sera (lunedì 12 la programmazione serale dei tre principali canali è andata in onda a reti unificate). Anche nel corso di questo martedì 13 giugno i palinsesti sono "rivoluzionati" rispetto al solito e per tale ragione non andrà in onda nessuna delle soap opera pomeridiane di Canale 5, compresa Terra Amara che tornerà in onda giovedì 15 giugno, visto che mercoledì 14 andranno in onda in diretta i funerali di Berlusconi.

Terra amara è sospesa fino a giovedì

'Si avvisano i telespettatori che in seguito alla morte di Silvio Berlusconi risulta sospesa la messa in onda di Terra Amara anche nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 giugno. La regolare programmazione riprenderà da giovedì 15 giugno': attraverso questo post, la pagina Instagram Terra amara Official ha annunciato nelle scorse ore la mancata messa in onda della serie ambientata nella Turchia degli anni '70.

Dopo tre giorni dedicati ai ricordi e alle testimonianze sulla vita di Silvio Berlusconi, quindi da giovedì Mediaset riprenderà con la regolare programmazione, che prevede ovviamente su Canale 5 il ritorno di Terra amara subito dopo la messa in onda di Beautiful, quindi intorno alle 14.10.

I cambiamenti nei palinsesti fanno slittare in avanti le puntate di Terra Amara

Chiaramente, poiché nei primi tre giorni della settimana Terra amara non va in onda, anche le trame settimanali subiranno delle modifiche rispetto a quello che era previsto dalle anticipazioni già uscite. Gli episodi delle avventure di Zueyha, Yilmaz, Demir e Mujgan slitteranno sostanzialmente di tre giorni e questo influirà anche, almeno in parte, sulle trame delle puntate trasmesse anche nel corso della prossima settimana.

Intanto a breve ci sarà un'altra novità di programmazione: infatti la serie turca non andrà più in onda il sabato a partire dal prossimo 24 giugno, quando il palinsesto del week-end di Canale 5 subirà delle modifiche in vista dell'estate e al sabato avrà spazio invece lo sceneggiato "Un altro domani".