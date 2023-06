Proseguono su Canlae 5 le vicende entusiasmanti della soap opera turca Terra amara. Gli spoiler su ciò che accadrà negli episodi in onda il 19, 20 e 21 giugno 2023 svelano che si verrà a creare una frattura nel rapporto tra Mujgan Hekimoglu e Behice Hekimoglu, la quale sarà smascherata dalla nipote dopo aver cercato di mettere fine all’esistenza di Zuleyha Altun. La dottoressa crederà che la zia abbia aggredito la sua acerrima nemica con l’obiettivo di ucciderla.

Spoiler Terra amara, del 19/06: Zuleyha non viene creduta dai medici

Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 19 giugno, Behice tenterà di uccidere Zuleyha con un’iniezione letale dopo essersi travestita da infermiera.

Quest’ultima riuscirà a sfuggire alla morte fermando in tempo la spietata dark lady, ma i medici non crederanno all'aggressione. Mujgan si accorgerà che la zia è graffiata sul viso.

Intanto verrà alla luce la vera ragione del ricovero in ospedale di Zuleyha dopo il malore accusato in carcere: i sospetti del presunto avvelenamento da parte di Demir crolleranno, visto che anche le altre detenute si sono sentite male e l'intossicazione è riconducibile a del cibo preparato con una pentola di rame. A questo punto Yilmaz, dopo aver capito di aver accusato ingiustamente Yaman del malessere di Altun, chiederà aiuto a Fekeli per mantenere la calma per un altro motivo: scoprirò che qualcuno ha provato a uccidere Züleyha, per questo si affretterà a raggiungerla.

Trama episodio del 20 giugno: Yilmaz tranquillizzato dalla sua ex, Mujgan furiosa

Le anticipazioni sull’episodio in programmazione martedì 20 giugno raccontano che Zuleyha incontrerà Yilmaz dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La fanciulla, prima di rimettere piede in prigione, tranquillizzerà il suo ex dicendogli di non essere stata aggredita, ha solo avuto un brutto incubo.

Mujgan sarà furiosa a causa del marito Yilmaz e si sfogherà con il collega Sabahattin dopodiché farà visita in carcere a Zuleyha: a seguito del faccia a faccia con la rivale, la dottoressa Hekimoglu sarà assalita da un dubbio.

Puntata del 21/06: Behice delusa dalla nipote Mujgan, Saniye e Gaffur felici per Uzum

Nella puntata di mercoledì 21 giugno, Behice non la prenderà bene quando la nipote Mujgan sospetterà che abbia cercato di far fuori la nemica Zuleyha. Parecchio delusa sarà disposta a partire.

Nel contempo una novità riempirà di gioia Saniye e Gaffur: la figlia Uzum si preparerà per il suo primo giorno di scuola.