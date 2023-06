La soap opera turca Terra Amara continua ad appassionare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni sugli episodi in onda dal 18 al 23 giugno 2023, raccontano che Mujgan porterà la zia Behice a commettere una follia. Behice cercherà di uccidere Zuleyha con un’iniezione letale.

Spoiler Terra amara, al 23 giugno: Behice non riesce a uccidere Zuleyha

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 18 a venerdì 23 giugno, Mujgan si sfogherà con la zia Behice dicendole di desiderare la morte di Zuleyha, dopo il ricovero di quest’ultima in ospedale per intossicazione.

A questo punto la signora Hekimoglu all’oscuro della nipote si travestirà da infermiera e tenterà di uccidere Altun, la quale per fortuna si sveglierà in tempo facendo desistere dal suo intento la spietata darklady. Behice non avrà altra scelta oltre a quella di fuggire, invece Zuleyha racconterà ai medici l’accaduto: purtroppo nessuno crederà a Zuleyha, dato che anche Julide sarà convinta che abbia avuto un’allucinazione. Intanto la piccola Uzum sarà felice di poter andare a scuola, mentre Mujgan noterà un graffio sul viso della zia Behice.

Yilmaz si pentirà di aver accusato Demir del malore di Zuleyha: inoltre, l’ex meccanico non perderà tempo per precipitarsi in ospedale quando apprenderà da Fekeli che Behice ha cercato di mettere fine all’esistenza di Altun:ì.

Quest’ultima prima di tornare in carcere rassicurerà Akkaya dicendogli di aver avuto un incubo. Mujgan dopo essersi sfogata con Sabahattin avrà un confronto acceso con la rivale Altun. Behice minaccerà di andarsene, non appena la dottoressa Hemimoglu la accuserà di aver attentato alla vita di Zuleyha. Inoltre la spietata darklady inviterà Yilmaz a trasferirsi a Istanbul.

Altun disperata, Mujgan su tutte le furie dopo aver letto una missiva

Demir non riuscirà a vendere le sue azioni della raffineria a Vedat, poiché quest’ultimo perderà la vita in un incidente a causa degli uomini di Ankara: Yaman proprio quando sarà in procinto di mettere la firma verrà bloccato dalla madre Hunkar. Successivamente il ricco imprenditore frequenterà dei nuovi amici, invece sua moglie Zuleyha sarà disperata per l’allontanamento dai figli Adnan e Leyla.

Hunkar convincerà Demir a testimoniare a favore di Altun, la quale sarà obbligata dallo stesso a fare la cameriera quando rimetterà piede alla tenuta.

Mujgan vorrà tornare a Istanbul, quando si renderà conto di aver perso la ragione a causa di sua zia Behice. Zuleyha farà sapere alla suocera Hunkar di aver rischiato di morire per mano della zia della dottoressa Hekimoglu. In seguito, Mujgan leggerà una missiva scritta da Behice e crederà che la sua rivale Altun abbia confessato a Yilmaz che in realtà Adnan è nato dalla loro storia d’amore: in preda alla furia, la dottoressa Hekimoglu sarà decisa a sbarazzarsi della sua acerrima nemica.