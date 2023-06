In Terra Amara Yilmaz si troverà tra due fuochi: da una parte ci sarà l'amata Züleyha, che gli confesserà che Müjgan ha provato a ucciderla, dall'altra ci sarà proprio la moglie, che davanti alle accuse di tentato omicidio cercherà di passare da vittima. Insieme alla zia Behice parleranno della possibilità che possa essere scoperta, ma Müjgan sarà chiara: odia talmente tanto Züleyha che sarebbe disposta a tutto pur di vederla soffrire, magari anche mettendo in discussione il matrimonio con Yilmaz.

Le accuse di Yilmaz contro Müjgan: ha provato a uccidere Züleyha

Gli intrighi di Müjgan rischiano di venire a galla. Dopo che ha cercato di far fuori Züleyha, ferendola gravemente all'addome, ha pensato di averla fatta franca, visto che le forze dell'ordine credono che Züleyha abbia tentato di togliersi la vita. Invece proprio quest'ultima avrà il coraggio di dire a Yilmaz non solo che è il vero padre di Adnan, ma che Müjgan ha provato a ucciderla.

Quando rientrerà a casa Yilmaz accuserà Müjgan di aver provato a uccidere Züleyha. La ragazza negherà di averlo fatto, e anche Fekeli e Behice lo accuseranno di calunniare ingiustamente la moglie.

Lo sfogo di Müjgan con la zia Behice

Müjgan sarà preoccupata e si sfogherà con Behice: teme che Yilmaz possa andare alla polizia per denunciarla.

La zia non sarà dello stesso avviso: se avesse voluto Yilmaz l'avrebbe già fatto, senza inveirle contro. Behice ha capito che Züleyha ha in mente un piano ben preciso, separare Yilmaz da Müjgan, ma zia nipote non capiranno quanto sia disposta a spingersi. Müjgan sarà decisa a non arrendersi: "Il mio odio per Züleyha è più grande dell'amore per Yilmaz".

Müjgan, però, ha un asso nella manica, Fekeli, che la difende sempre nonostante Yilmaz sia come un figlio. Il colloquio tra zia e nipote, però, verrà interrotto da Yilmaz, che vorrà parlare con la moglie.

Yilmaz chiede scusa a Müjgan

Le chiederà scusa per ciò che ha detto su di lei davanti a tutti, si è comportato in maniera ingiusta nei suoi confronti.

Müjgan, però, non riuscirà a tollerare l'atteggiamento di Yilmaz: inveire senza prove contro la moglie per dar sempre retta a Züleyha non è affatto una cosa giusta.

Sarà stanca di dover sempre essere messa alla prova e di dover dimostrare sempre qualcosa. Yilmaz, però, le farà una promessa: qualunque cosa gli dica Züleyha, prima ascolterà ciò che a da dirgli la moglie.

Behice e Fekeli, nel contempo, discuteranno della difficile situazione dei due ragazzi e minaccerà di andarsene via a Istanbul se Yilmaz continuerà a comportarsi in questo modo. Un vero colpo da maestra per Behice, che farà di tutto pur di nascondere ciò che ha combinato la nipote.